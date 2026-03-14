Olancho FC deja sin invicto a la “máquina”

El Olancho FC puso fin al invicto del Real España al derrotarlo 3-0, en cotejo realizado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.

Los “potros” aprovecharon su localía para frenar a uno de los punteros del campeonato, y saltar al tercer lugar de la tabla al llegar a 17 puntos.

El equipo del colombiano Jhon Jairo López neutralizó a los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos, al ser mejor en los 90 minutos.

“Potros” dio el primer aviso en una jugada de Clayvin Zuniga que terminó con el balón en el fondo, pero el central Raúl Castró anuló por fuera de juego del artillero.

Luego intentó abrir el marcador con un fuerte remate de Yeison Mejía que contuvo Luis “Buba” López.

Para el segundo tiempo «JJ» López hizo cambios que cambiaron la historia del juego a favor de los “pamperos”, mandó al panameño Jorlian Sánchez y a los hondureños Kevin López, Cristian Cálix y Darlin Murillo, elementos que tuvieron acción directa en las anotaciones.

Sánchez abrió el marcador a los 73 minutos tras un robo de balón a Devron García y posteriormente fusilar a López.

El segundo gol llegó a los 78, Cálix aprovechó un rebote tras un potente disparo de López para el 2-0.

El lapidario 3-0 lo hizo el joven Darlin Murillo a los 83 minutos , al cerrar un centro por la izquierda.

Alineaciones:

Olancho FC (3): Gerson Argueta, Carlos Argueta, Deyron Martínez, Gabriel Leiva (Cristian Cálix 65’), Yeison Mejía (Kevin López 65’), Clayvin Zúniga (Jorlian Sánchez 71’), Juan Delgado (Juan Lasso), Omar Elvir, Geisson Perea, Marlon Ramírez (Darlin Murillo 83’), Nelson Múñoz.

Goles: J. Sánchez (73’) y C. Cálix (78’) y D. Murillo (83’)

Amonestados: D, Murillo (84’)

Expulsados:

Real España (0): Luis López, Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Jhow Benavídez, Jack Baptiste (Anfronint Tatum 86’), Carlos Mejía (Edson Palacios 86’), Roberto Osorto (Ángel Sayago 76’), Mike Arana (Exon Arzú 45’), Eddie Hernández y Darixon Vuelto (Gonzalo Ritacco 76’).

Goles:

Amonestados: D. Vuelto (20’)

Expulsados:

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: JRBV

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