Marathón se mete a la pelea

Marathón inició con pie derecho su participación en la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional, al derrotar 2-0 a Lobos, en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Con la victoria el club verde llega a 15 puntos y se mete en la pelea por los primeros lugares, frenando al conjunto universitario que sumo su segunda derrota de la semana.

Fue un triunfo muy trabajando para el equipo del argentino Pablo Lavallén, los universitarios se plantaron y dieron pelea, pero en el segundo tiempo se quedaron con dos jugadores menos tras las expulsiones de Aaron Zúniga (54’) y Júnior Padilla (65), que facilitaron el camino del gane a los locales.

El volante Isaac Castillo con remate colocado venció a Alex Güity para el 1-0 de la tarde al minuto 67.

El 2-0 del juego lo hizo el argentino Niccolás Messiniti quien de cabeza solo aprovechó un gran pase de Francisco Martínez para mandar e balón al fondo.

El marcador pudo ser mayor de no ser por las intervenciones del portero Güity, quien se mostró muy seguro en el arco.

Lobos a pesar de la desventaja numérica y en el marcador, busco descontar y tuvo dos ocasiones, pero en ambas el meta Jonathan Rougier salvó.

Alineaciones:

Marathón (2): Jonathan Rougier, Kenny Bodden, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Odín Ramos 78’), Damín Ramírez (Rubilio Castillo 62’), José Aguilera, Maylor Núñez, Jaylor Fernández (Carlos Pérez 63’), Nicolás Messiniti (Toimás Sorto 65’) y Alexy Vega (Brayan Moya 78’).

Goles: I. Castillo (67′), N. Messiniti (63’)

Amonestados: A. Vega (66’), M. Núñez (67’)

Expulsados:

Lobos (0): Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, Aaron Zúniga, Carlos Róchez (Jairo Róchez 45’), Jonathan Núñez, Marco Morales (Júnior Padilla 45’), Elmer Güity, Jonathan Banzzety (Eliu López 24’), Kilmar Peña (Roberto Moreira 63’) y Juan Martínez (Enrique Vázquez).

Goles:

Amonestados: J. Banzzety (14’), J. Róchez (58’), E. Güity (55’), R. Moreira (72’)

Expulsados: A. Zúniga (56’) y J. Padilla (65’)

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS

Noticias Patrocinadas