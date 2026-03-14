CD Choloma sigue sin ganar

CHOLOMA. El CD Choloma sigue complicado en casa, sigue sin ganar y empató 1-1 ante Juticalpa en un partido donde los locales comenzaron ganando con gol de Marco Tulio Aceituno (5), pero los “canecheros” igualaron tres minutos después con gol de Junior Lacayo.

ACCIONES:

Fue un partido de iniciativa de los locales, que comenzaron ganando a los cinco minutos con un gran gol de Aceituno que engañó a Enrique Facussé en su regreso a la titularidad con Juticalpa.

La alegría duró poco, apenas tres, ya que Junior Lacayo, en un balón al suelto, lo empató, mandó el balón al fondo del marco de José Mariano Pineda.

Esa anotación cayó como un balde de agua fría en la afición local que no paró de apoyar, pero su equipo fue incapaz de anotar un nuevo gol ante un equipo bien escalado como Juticalpa.

Los visitantes buscaban contragolpes para querer dañar a los cholomeños, pero llegaron sin fortaleza ofensiva, porque el argentino Diego Ledesma lució solo en ataque.

Para Juticalpa, el empate es valioso en el intento de ingresar a la liguilla, mientras CD Choloma suma uno; no lo ideal jugando en casa, pero se acercó a cinco de Victoria en la zona de farolillo rojo. (GG)

FICHA TÉCNICA

CD CHOLOMA (1): José Pineda, Hermes Castillo, Bryan Barrios, Jonathan Córdoba, Carlos Fernández (Jordi Canales) (70), Jordi Franco, Cristian Canales, Marco T. Aceituno (Yetson Chávez) Eiver Florez (Daniel Rocha) (60), Leider Anaya (Joan Quejada) (80) y Janier Bermúdez (Enrique Borja) (60)

GOLES: Marco Aceituno (5)

AMONESTADOS: Julio Barrios, Marlon Menocal, Leider Anaya, Carlos Fernández y Janier Bermúdez

EXPULSADOS: No hubo

JUTICALPA (1): Enrique Facussé, Teófilo Casildo, Junior García, Fabricio Silva, Wydom Quayé, Jervis Gutiérrez (Messy Cerrato) (72), Héctor Castellanos (David Mendoza) (72), Roger González, Marcelo Canales (Luis Hurtado) (66), Junior Lacayo (Jair Medrano) (54) y Diego Ledesma.

GOLES: Junior Lacayo (9)

AMONESTADOS: José Rivera

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

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