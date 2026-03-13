SGA establece récord en la NBA con 127 partidos consecutivos de 20 puntos

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander (SGA), líder de los Oklahoma City Thunder, se anotó este jueves en la victoria 104-102 sobre Boston su 127º partido consecutivo en la NBA con al menos 20 puntos, superando el récord que ostentaba el legendario Wilt Chamberlain.

Con 27 años, el MVP de 2025 y campeón de la NBA con los Thunder alcanzó la marca de los 20 puntos con un tiro en suspensión de dos puntos desde media distancia, cuando restaban 7 minutos y 4 segundos para finalizar el tercer cuarto ante los Celtics.

En el partido anotó 35 puntos y sumó 9 asistencias, 6 rebotes, 3 tapones y 2 robos de balón.

«Todos los récords y logros son fantásticos, pero no importan si no ganas; eso era lo único que tenía en mente», dijo Gilgeous-Alexander.

«Habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Me alegra que hayamos ganado y que, además, yo haya conseguido el récord», añadió.

Posiblemente este récord no figure entre los más emblemáticos de la NBA, como la marca histórica de anotación que impuso LeBron James en febrero de 2023, pero simboliza la jerarquía que ha alcanzado el base canadiense, así como su alto rendimiento constante.

Chamberlain estableció su récord entre octubre de 1961 y enero de 1963, promediando una cifra estratosférica de 49,2 puntos por partido; en contraste, SGA ha promediado 32,5 puntos desde que comenzó su racha, el 1 de noviembre de 2024.

Chamberlain perdió la racha tras ser expulsado a los cuatro minutos del inicio de un partido en el que ya había anotado 6 puntos.

En el encuentro inmediatamente posterior, volvió a comenzar la seguidilla y alcanzó 92 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos.

Aparte de SGA y Chamberlain, ningún otro jugador de la NBA ha alcanzado la marca del centenar de partidos consecutivos con 20 puntos o más, ni siquiera leyendas de la talla de Oscar Robertson (79), Michael Jordan y Kevin Durant (72), Kareem Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) o LeBron James (49).

-Sin Wemby, los Spurs frenaron su racha –

En otros juegos, Victor Wembanyama no pudo jugar con los San Antonio Spurs debido a una molestia en el tobillo derecho, lo que frustró el esperado duelo contra Nikola Jokic, de Denver, quien firmó un triple doble con 31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Nuggets por 136-131.

Los Spurs vieron truncada su racha de cinco victorias consecutivas, a pesar de los 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias de Stephon Castle, quien falló un intento de triple para empatar el partido a falta de 19,8 segundos.

Jamal Murray, quien anotó 39 puntos, convirtió cuatro tiros libres en los instantes finales para sellar la victoria de Denver.

– Doncic llega a 51 puntos para Lakers –

Al cierre de la jornada, Luka Doncic firmó un recital de 51 puntos en el triunfo de Los Angeles Lakers frente a los Chicago Bulls por 142-130.

El esloveno alcanzó así su récord personal con el uniforme oro y púrpura, quedándose además al borde del triple doble con 10 rebotes y 9 asistencias.

El escolta Austin Reaves lo secundó con 30 puntos y LeBron James aportó otros 18.

La exhibición de Doncic llegó dos días después de los históricos 83 puntos que logró Bam Adebayo para los Miami Heat, la segunda mayor anotación individual en la NBA tras los 100 de Chamberlain.

Este jueves Adebayo regresó a sus cifras habituales con 21 puntos y 8 rebotes en un triunfo de los Heat 112-105 ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que convirtió 31 puntos. (AFP)

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