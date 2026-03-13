Sao Paulo, nuevo líder en Brasil

El Sao Paulo, que atraviesa una grave crisis institucional y financiera, es el nuevo líder del Brasileirão, en una jornada que confirmó eso de «entrenador nuevo, victoria segura», y en la que hubo un amargo regreso de Gerson al Maracaná para medirse al Flamengo, su antiguo club.

– Crisis, ¿qué crisis? –

Tras un impeachment en enero que acabó con la destitución de su presidente, agravando más la complicada situación institucional del club, inmerso en una grave crisis financiera, la afición del Sao Paulo quedó estremecida cuando por sorpresa el entrenador argentino Hernán Crespo fue destituido por sorpresa el pasado lunes.

A la crisis financiera e institucional, podía sumarse la deportiva para tener la tormenta perfecta, aunque el Sao Paulo pasó a ser este jueves el sorprendente líder del Brasileirão, ahora comandado por Roger Machado.

Con una victoria por 2-0 contra el Chapecoense en casa, y gracias al tropiezo del Palmeiras contra el Vasco da Gama (2-0), el tricolor paulista es líder en solitario con tres puntos más que Verdão y Fluminense.

Uno de los goleadores de la noche, el argentino Jonathan Calleri, no se olvidó de Crespo.

«Estoy muy feliz por el gol, por el partido, por el nuevo entrenador, que hoy merecía una victoria. Y por Hernán (Crespo) también, que hizo mucho para llegar hasta aquí. Quiero mandarle un abrazo para él y su comisión técnica», dijo el delantero.

– Cumplen el refrán –

Dice el refrán que «entrenador nuevo, victoria segura». En esta quinta jornada, cinco entrenadores (el 25 por ciento del total en el campeonato) se estrenaban en el Brasileirão con su nuevo equipo.

Pues bien, cuatro de ellos ganaron, cumpliendo con el dicho.

El miércoles, el portugués Léo Jardim (Flamengo) y el argentino Eduardo Domínguez (Atlético Mineiro), que ya habían dirigido a su equipo en los campeonatos regionales, debutaron en liga con victoria por 2-0 contra el Cruzeiro y 1-0 contra el Internacional respectivamente.

Este jueves hubo dos debuts bien sonados: Roger Machado catapultó al Sao Paulo al liderato en solitario del torneo, tras apenas dos días como técnico paulista, con una victoria por 2-0 en casa contra el Chapecoense.

Por su parte, Renato Gaúcho se estrenó en el banquillo del Vasco da Gama con una destacada victoria por 2-1 contra el Palmeiras, que perdió el liderato y conoció la primera derrota en liga.

El único técnico que no pudo cumplir el refrán fue Léo Condé, anunciado por el Remo de Belém y que debutó con una derrota en casa por 0-2 contra el Fluminense.

– Regreso amargo –

Uno de los focos de atención en esta jornada era el regreso del volante Gerson al Maracaná para medirse al Flamengo, donde es ídolo y del que salió en julio pasado para ir al Zenit de San Peterburgo ruso, movimiento que no gustó a la afición del Mengo.

Fichaje estrella del Cruzeiro para esta temporada, Gerson, de 28 años, fue hostilizado durante todo el partido por su antigua torcida, que le gritó «mercenario» repetidamente junto a otros insultos.

El internacional brasileño no escondió en su rostro la decepción por los gritos e insultos proferidos por su antigua afición.

Para completar la situación, su padre, Marcão, que gerencia la carrera del jugador, fue identificado en un palco del Maracaná y pasó a ser hostilizado por la afición flamenguista, que empezó a lanzar todo tipo de objetos contra él, forzando a que dejara el estadio fuertemente protegido por miembros de seguridad.

Gerson y el Cruzeiro se fueron con una derrota por 2-0 y todavía no conocen la victoria en liga, ocupando plaza de descenso actualmente. (AFP)

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