Platense-Olimpia por cierre digno de la Vuelta

La primera vuelta del Torneo Clausura 2025-2026 se cierra con un duelo histórico de la Liga Nacional entre el Platense, primer campeón nacional, y el actual bicampeón, Olimpia, en un partido que es vital para ambos y así cerrar de mejor forma esta etapa del campeonato.

Nuevamente Platense jugará en el estadio Morazán, ya que el Excélsior todavía no cuenta con el alumbrado necesario para jugar de noche.

PLATENSE VRS OLIMPIA

Ambos equipos han bajado su nivel en relación al torneo anterior. Olimpia ya no es el equipo sólido de otros torneos; sus figuras pasan malos momentos e incluso se ha complicado con la baja del colombiano Justin Arboleda por indisciplina, pero en cualquier momento levantan su vuelo y serán el equipo de siempre, sólido y contundente.

Platense, club que fue la grata sorpresa del torneo anterior ha tenido un pobre Clausura, ya no tiene complicaciones por decenso, pero están en deuda con su afición, por lo que ganarle al Olimpia será un incentivo imporante para iniciar con mejor perspectiva la segunda vuelta.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Morazán, 2 noviembre del 2025, Olimpia ganó con autogol de Oslan Velásquez. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS OLIMPIA

Jueves 12 de marzo del 2026

Estadio: Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Árbitro: Luis Mejía

Transmite: Deportes TVC

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