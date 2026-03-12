Partido finalizado: Platense (1) – (2) Olimpia

Con dramatismo y sufriendo más de la cuenta, el Olimpia volvió a la senda del triunfo y a la vez alcanzó el tercer puesto de la tabla de colocaciones, tras derrotar hoy 2-1 al Platense, en un emotivo compromiso que dio por finalizada la primera vuelta del Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Olimpia en un “escandaloso” sexto lugar con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas, intentaba encontrar la consistencia en el cierre de la primera vuelta, por lo que los tres puntos eran vitales para aspirar a la tercera plaza, visitando a un Platense en un momento complicado y en el décimo lugar de la clasificación.

Lo anterior obligó al técnico Eduardo Espinel, a echar mano de su artillería pesada desde el inicio con Jorge Benguché y Jerry Bengtson como puntas de lanza y con esto meter miedo en el área del cuadro local.

Hay que reconocer los primeros 23 minutos la posesión de balón fue para el capitalino, pero las principales opciones las tenía el local, como un remate de Alexander Aguilar y otra de Erick Puerto, que con lo justo salvó el meta Menjívar en ambas ocasiones.

Completados los primeros 45’, y lejos de su mejor versión, los capitalinos sobrevivieron gracias a su gran trabajo defensivo y al desacierto de un rival, que coleccionó muchas ocasiones de gol y hasta merecía ir a la complementaria con el marcador a su favor.

Retirarse al descanso con el 0-0 resultó un premio de oro para los “merengues”, y la salida por lesión de José Pinto, obligó a Espinel a retocar su once en el intermedio y exigieron más a la defensa “escuala”.

La agonía “merengue” aumentaba y cuando todo indicaba que Platense sacaba premio a su gran labor, se vinieron dos lances que romperían la paridad al 80’ y 88’ , con goles de Santiago Ramírez y Jorge Álvarez respectivamente, que decretaban el 2-0 a favor del capitalino, con el tiempo cumplido el local llegó al descuento 2-1 con gol de penal por intermedio de Erick Puerto al 90+3′, pero todo estaba para que Olimpia se embolsara tres valiosos puntos. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

PLATENSE (1) – Merlin Bonilla, Ofir Padilla (Joel Castillo 75’), Elías García, Brandon Santos, Samuel Pozantes, Manuel Salinas, Sebastián Espinoza (Everest Corea 75’), Edwin Solano, Eduardo Urbina (Rembrandt Flores 85’), Alexander Aguilar (Georgie Welcome 85’), Erick Puerto.

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: Erick Puerto (90+3’ penal)

Amonestados: Ofir Padilla

Expulsados: No hubo

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Francisco Morazán

OLIMPIA (2) – Edrick Menjívar, Kevin Güity (Félix García 68’) , Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Agustín Mulet, José Mario Pinto (Santiago Ramírez 39’) , Edwin Rodríguez (Michaell Chirinos 76’), Jorge Benguché (David Flores 68’), Jerry Bengtson (Josman Figueroa 76’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Santiago Ramírez (80′), Jorge Álvarez (88’)

Amonestados: Kevin Güity, Edwin Rodríguez, Félix García, Santiago Ramírez

Expulsados: No hubo

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