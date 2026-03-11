Motagua a cuidar su liderato

La jornada de cierre de la primera vuelta continúa este miércoles 11 de marzo con tres partidos importantes: en La Paz, el Génesis fortalecido con goleada en La Ceiba, recibe a «potros» de Olancho, mientras a segunda hora en el Nacional, Motagua se juega liderato ante los peligrosos Lobos de la UPNFM y en el estadio Morazán, Real España buscará recuperar la punta ante el peligroso Victoria.

El cierre de la fecha será el jueves en el estadio Morazán donde Platense esperará al bicampeón nacional, Olimpia.

MOTAGUA VRS. UPNFM

Es un importante para ambos, cerrando una vuelta histórica, ya que Motagua está invicto y líder, mientras Lobos es tercero, pero quieren más, aunque el favorito es el cuadro «azul», es de los equipos que mejor juega, pero los «universitarios» en el toreno anterior fueron incómodos, incluso empataron ambos partidos.

DATOS HISTÓRICOS:

Último partido en el Nacional, 6 de febrero del 2025, Motagua ganó 5-0 con goles de Oscar Padilla, Rodrigo Auzmendi (3), y Mathias Vázquez.

REAL ESPAÑA VRS. VICTORIA

Es un partido supestamente afín para que Real España gane, juega mejor, tiene una plantilla completa, enfrenta a un Victoria muy inestable y que fue sorprendido por Génesis en casa. Los ceibeños ante los grandes han jugado bien y no perdió ninguno, incluso le ganó a Olimpia, por lo que los locales no pueden fiarse y deben ganar, esperando un traspié de Motagua para retomar liderato.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Morazán, 10 septiembre 2025, triunfó Victoria 3-1 con goles de Yahir Delgadillo, Carlos Bernárdez y Dester Mónico. Descuento local de Daniel Carter Bodden.

GÉNESIS VRS OLANCHO FC

Es un partido atractivo por el antecedente de ambos en la jornada anterior, vienen de ganar muy bien, pero en el caso de Génesis lo hace mejor de visita ya que de local apenas han sumado dos empates y hoy que encara a Olancho no es un rival fácil, más bien de riesgo por su plantel de lujo con que cuentan.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en La Paz, 16 agosto 2025, Olancho ganó 3-1 con goles de Yemerson Cabrera, Carlos Small y Marlon Ramírez. Descuento local de Denilson Núñez. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS. OLANCHO FC

Miércoles 11 de marzo del 2026

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

MOTAGUA VRS. UPNFM

Miércoles 11 de marzo del 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

REAL ESPAÑA VRS VICTORIA

Miércoles 11 de septiembre marzo del 2026

Estadio: Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

