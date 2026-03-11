Real Madrid golea al Manchester City

El Real Madrid goleó al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una renta para el Real Madrid que pudo ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57. EFE

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku y Haaland.EFE

