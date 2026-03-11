Partido finalizado: Real España (4)-(1) Victoria

Real España aumentó su invicto de 10 partidos sin perder, ayer, ganó, gustó y goleó 4-1 al Victoria, pese a lo anterior, no le ajustó para cerrar como líder de la primera vuelta, puesto que Motagua lo supera por mejor diferencia de goles, en duelo por la fecha 11, donde Eddie Hernández con doblete llegó a 10 anotaciones.

LAS ACCIONES

Con cierta resignación por el triunfo del Motagua, que lo obligaba a ganar por más de 6 goles para recuperar la punta, el Real España, recibía en su casa al Victoria, en esta ocasión intentando no perder de vista el liderato, ante un ceibeño con la obligación de sumar tres puntos para comenzar a evadir el fatídico descenso.

Con lo anterior y con la etiqueta de favorito, tras sumar 9 partidos sin perder que lo mantenían invicto, el conjunto españista no esperó mucho para adueñarse de la posesión de balón, sin embargo, la “jaiba” al 16’, dio los avisos más claros, al estrellar dos remates en el horizontal de Luis López.

Pero fue un espejismo que se evaporó al 21’, porque en esa instancia, la intensidad aurinegra dio sus frutos, al ponerse a ganar 1-0 con gol de Jack Baptiste. Hay que reconocer que después de la anotación, el duelo no tuvo mayores aproximaciones, en todo caso el visitante evidenciaba falta de reacción en la primera parte.

Así las cosas y sin mucho apuro, la “maquina” saltó a la complementaria con las mismas revoluciones que finalizó y ya muy temprano, aumentaba su ventaja a 3-0 con anotaciones de Devron García y Eddie Hernández, al 51’ y 63’ respectivamente.

Al 75’, una desafortunada jugada que provocó un autogol de Devron García, le daba una derrota 3-1 más decorosa al Victoria, pero el goleador de la liga Eddie Hernández, se encargaría de poner el definitivo 4-1 con el que Real España mantiene el ritmo y el pulso ante el líder Motagua. (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (4) – Luis López, Juan Capeluto, Devron García, Jhow Benavídez (Yoshua Palacios 82’), Jack Baptiste (César Romero 90’), Daniel Aparicio, Ángel Girón (Edson Arzú 56’), Carlos Mejía, Ángel Sayago (Eddie Hernández 56’) , Roberto Osorto (Anfronit Tatum 90’), Mike Arana

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Jack Baptiste (21′), Devron García (51’), Eddie Hernández (63′ y 78′) Amonestados: Juan Capeluto, Roberto Osorto

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Francisco Morazán

VICTORIA (1) – Michaell Perello, Samuel Card, Matías Martínez, Elvin Casildo, Avner Portillo (Geovany Bueso 46’), Allan Banegas (Kolton Kelly 46’), Rodolfo Espinal, José Sánchez, Juan Carlos García (Carlos Bernardez 46’), Luis Hernández (Carlos Matute 85’), Rolando Blackburn (Yaudel Lahera 59’).

Técnico: Hernán Medina

Goles: Devron García (75′ autogol)

Amonestados: Allan Banegas, Kolton Kelly, Matías Martínez

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas