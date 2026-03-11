Motagua sigue invicto y líder

Los azules del Motagua ratificaron su gran momento al aumentar su liderato de forma invita, tras doblegar 2-0 a Lobos de la UPN, en partido de la jornada 11 del torneo Clausura celebrado en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Las “águilas” con su sexto gane del certamen son primeros con 22 puntos, y frenaron a los universitarios que quedan en la clasificación cuartos con 13 unidades.

A pesar que hubo pocos goles, el encuentro fue muy vistoso y mantuvo entretenidos a los pocos aficionados que asistieron al coloso capitalino.

El duelo inició con el equipo universitario volcado en ataque y con peligrosas llegadas. El paraguayo Roberto Moreira con remate potente estuvo cerca de abrir el marcador, luego Aaron Zúniga remató dentro del área y de puños Luis Ortiz salvó su marco.

Acciones que luego pasaron factura para los dirigidos por Salomón Nazar, porque Motagua se adueñó del balón y llegó mucho peligro al marco de Alex Güity.

Alejandro Reyes con remate fuera del área de derecha dio el primer aviso al marco de los “estudiosos”, luego el uruguayo Rodrigo de Olivera con remate cruzado estuvo cerca de convertir.

El gol de las “águilas” llegó a los 28 minutos, Alejandro Reyes con fuerte remate dentro del área puso el 1-0.

Iniciando el segundo tiempo, el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez con un potente derechazo de larga distancia amplio el marcador a 2-0.

El triunfo de los azules puso ser más amplio de no ser por las grandes intervenciones del portero Güity, quien primero ganó un mano a mano a Carlos Mejía, luego voló para sacar un remate de cabeza de Oscar Discua y después se llevó los aplausos al desviar un lanzamiento de penal del uruguayo Rodrigo Gómez.

Lobos en el segundo tiempo apenas llegó, y su acción más clara fue un remate de zurda de Jonathan Núñez que contuvo Ortiz.

En la fecha 12 Motagua tendrá descanso, mientras que Lobos tiene una dura prueba cuando visite a Marathón.

Alineaciones:

Motagua (2): Luis Ortiz, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos (Luis Vega 57’), Clever Portillo, Carlos Palma, Rodrigo Gómez (Oscar Discua 77’), Alejandro Reyes (Denis Meléndez 45), Jorge Serrano (Romario da Silva 57’), Rodrigo de Olivera y Carlos Mejía (Jefryn Macías 57’).

Goles: A. Reyes (28’), R. Gómez (45’)

Amonestados: M. Santos (38’), L. Ortiz 67’

Expulsados:

Lobos (0): Alex Güity, José García, Aaron Zúniga, Cristopher Ardón (Elmer Güity 34’), Jonathan Banzzeti, Geremy Rodas, Jonathan Núñez, Enrique Vásquez (Cristian Gutiérrez 60’), Jairo Róchez (Kilmar Peña 57’), Eliu López y Roberto Moreira. (Marcos Morales 45’)

Goles:

Amonestados: J. Róchez (45’), E. Güity (65’), C. Gutiérrez (90’)

Expulsados:

Árbitro: Darwin Gómez

Estadio: Nacional

