Génesis sigue sin ganar en casa

LA PAZ.- Génesis y “potros” de Olancho no se hicieron nada en el estadio Roberto Suazo Córdova y completaron segundo empate sin goles de la primera jornada del Torneo de Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional.

Para los locales es un nuevo revés en casa, ya que apenas ha conseguido tres empates como locales; los otros son derrotas, aunque se alejó un punto de CD Choloma en la lucha por la permanencia.

ACCIONES:

El partido no podía ser intenso; el clima, aunado a una cancha sintética, mermó el ímpetu de ambos equipos y, lógicamente, ambos entrenadores se abstuvieron de irse de lleno, sobre todo en el primer tiempo.

Los locales crearon más peligro, Gerson Argueta tuvo más trabajo, pero no fueron remates tan claros para llevarse la victoria, mientras Rolando Balanta apenas tuvo algún trabajo ante un “potros” que llegó con la pólvora mojada.

En el segundo tiempo intentaron hacer goles, pero se quedaron atrás en forma convincente y bien aplicados, lo que impidió que los rivales de turno hicieran un solo gol en el cierre de la primera vuelta. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (0): Rolando Balanta, Juan Riascos, Allan Vargas, Juan Mosquera, Juan Pérez (Jefrey Miranda) (61), Roger Sanders, Juan Riascos, Edwin Maldonado, Daniel Meléndez, Brian Félix (Denilson Núñez) (61) y Ángel Tejeda (Williams Moncada) (61).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juan Mosquera, Allans Vargas, Roger Sanders y Daniel Meléndez

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO FC (0): Gerson Argueta, Carlos Argueta, Juan Lasso, Nelson Muñoz, Diego Rodríguez, Henry Gómez, Juan Delgado (Deyron Martínez) (67), Cristian Cálix (Yeison Mejía) (46), Yemerson Cabrera (Marlon Ramírez) (46), Clayvin Zúniga (Yorlain Sánchez) (74) y Kevin López (Gabriel Leiva) (46).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juan Delgado, Henry Gómez y Marlon Ramírez.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova

