Marathón a recuperar terreno perdido

La última jornada de la primera vuelta del Torneo Clausura 2025-2026, se pone en marcha este martes a las 7:30 pm, con solitario duelo en el estadio Rubén Deras, en Choloma, donde el representativo de esa localidad, intentará sumar tres vitales puntos para soñar con la salvación, ante un Marathón que quiere recuperar terreno perdido en el presente certamen.

CD CHOLOMA VRS MARATHÓN

CD Choloma, último lugar y fuerte aspirante al descenso, llega con la misión de sumar un triunfo para recortar a cuatro puntos la diferencia con el Victoria, el otro club complicado en la permanencia.

El inconveniente, es que recibe a un “verdolaga” que tras no ver acción en la pasada jornada 10, descendió hasta la sexta posición y hoy quiere reafirmar que su triunfo ante el Olimpia, no fue casualidad y sigue su lucha por el primer lugar de las vueltas.

DATOS HISTÓRICOS:

El choque más reciente entre ambos, data del 27 de noviembre del 2025, donde el Marathón se adjudicó una victoria 4-0 en SPS.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

CD CHOLOMA VRS MARATHÓN

Martes 10 de marzo del 2026

Estadio: Rubén Deras, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: James Salinas

Noticias Patrocinadas