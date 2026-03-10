El Barça a reconquistar Champions

El Barcelona confía en el buen momento de forma de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de octavos de Champions contra Newcastle (ida, martes 20h00 GMT) y seguir avanzando en el camino hacia la conquista de un título europeo que no levanta desde 2015.

Ambos fueron protagonistas en el trabajado triunfo azulgrana por 1-0 en San Mamés el sábado, que permite al Barça seguir líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El centrocampista canario (23 años) asistió a Yamal y éste logró el único tanto del partido con un zurdazo colocado a la escuadra de Unai Simón.

«No ha hecho su mejor partido, pero ha decidido el partido», destacó el técnico Hani Flick.

Si el equipo catalán es uno de los favoritos para ganar la presente edición de la Champions, su rival Newcastle parece ir a menos, sobre todo en la Premier League, donde está en tierra de nadie, 12º con 39 puntos y el sábado fue eliminado por el Manchester City de la FA Cup.

En el playoff de acceso a los octavos de Champions superó sin problemas al Qarabagh (9-3 en el total de la eliminatoria), pero ahora se cruza con un rival de mucha mayor categoría.

