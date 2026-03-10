Amargo empate sin goles

CHOLOMA. CD Choloma y Marathón empataron sin goles en un partido que ambos urgían de ganar para mejorar su situación en la tabla, pero su poder ofensivo brilló por su ausencia en el estadio Rubén Deras.

ACCIONES:

Desde el primer tiempo, ambos equipos la intentaron, pero ni José Pineda ni Jonathan Rougier tuvieron problemas y ambos hicieron muchas faltas, bien sancionadas por James Salinas, quien tuvo un buen trabajo.

Los locales le pusieron más ganas en la cancha ante un cuadro “verdolagas”, el rey de los empates, que no camina ni carbura en el Torneo de Clausura 2025-2026, con parte de la plantilla que juega apáticamente y que necesita un llamado fuerte de atención, porque es el último subcampeón nacional.

Los locales faltos de gol, no salen del farolillo rojo, porque su efectividad y creatividad de cara al gol están ausentes, algo que preocupa porque necesitan sumar de tres, ya que apenas restó uno en relación a Victoria y Génesis que están arriba en la tabla acumulada del descenso.

Marathón cerró la primera vuelta con 12 puntos de 30 posibles y un rendimiento del 40 porciento, mientras CD Choloma acumuló 7 y un porcentaje de 23.33 porciento. (GG)

FICHA TÉCNICA

CD CHOLOMA (0): José Pineda, Brian Barrios, Jonathan Córdoba, Hermes Castillo (Joan Quejada) (77), Eiver Florez, Yetson Chávez (Geofrey Ramos) (77), Jordi Franco (John Paul Suazo) (77), Cristian Canales, Janier Bermúdez (Daniel Rocha) (61), Leider Anaya y Enrique Borja (Marco Aceituno) (66).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Enrique Borja, Brian Barrios, Jonathan Córdoba

EXPULSADOS: No hubo

MARATHÓN (0): Jonathan Rougier, Luis Arriaga, Javier Rivera, Henry Figueroa (Kenny Bodden) (21), Samuel Elvir, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Odin Ramos (Brayan Moya) (62), Jaylor Fernández (Carlos Pérez) (62), Alexi Vega (Axel Alvarado) (78) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo) (62).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Carlos Pérez, Brayan Moya, Odin Ramos, Rubilio Castillo y Jaylor Fernández

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: James Salinas

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

