Motagua por liderato de Liga

La décima jornada del Torneo Clausura se inicia esta tarde con dos importantes partidos, ya que el Olancho FC en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas espera al Platense a las 5:15 p.m., mientras en el estadio de la noche, el CD Choloma le hace los honores al Motagua.

La jornada se completa el domingo, a las 3 p.m., el Victoria recibe al Génesis en duelo clave por el no descenso, mientras en el Nacional, Olimpia recibe al invicto Real España y en Choluteca, Lobos de la UPNFM encaran al FC.

CD CHOLOMA VRS MOTAGUA

El CD Choloma se está jugando cartas importantes y hoy que recibe a Motagua, lo más importante para ellos es puntuar ante un equipo que llega invicto y con todo su arsenal para buscar el liderato de la Liga.

Los cholomeños deben ser aplicados e inteligentes para dar puntos en casa, porque son candidatos a perder e incluso por goleada. El favorito es Motagua, pero deben mostrarlo en la cancha.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Rubén Deras, 10 septiembre del 2025, Motagua ganó 3-0 con goles de Kleber Oliveira y Maicol Cabrera (2).

OLANCHO FC VRS PLATENSE FC

Se enfrentan dos equipos presionados que estuvieron en la última liguilla, pero que no han andado finos, sobre todo en los resultados, puede ser juego directo para acercarse a la liguilla, aunque falte una vuelta.

Olancho con un gran plantel le debe a su afición y dirigentes, mientras Platense que no ha jugado mal, le falta efectividad para ganar partidos que lucen para los porteños.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más redcienete, pero en Juticalpa, 28 diciembre 2025, «potros» de Olancho FC ganaron 3-1, con goles de Rodrigo Olivera (2p) y Yemerson Cabrera. Descuento selacio de Erick Puerto (p).

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. PLATENSE

Sábado 7 marzo 2026

Estadio: Rubén Guifarrom, Catacamas, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

CD CHOLOMA VRS MOTAGUA

Sábado 7 marzo 2026

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

Noticias Patrocinadas