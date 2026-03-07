Clayvin Zúniga da triunfo a potros

CATACAMAS.- Con todo mérito, “potros” de Olancho logran un triunfo valioso 2-1 sobre Platense que los consolida como el tercero de la tabla en un torneo donde los olanchanos prometen competir por el título.

Los goles locales fueron de Henry “Cachita” Gómez (42) y Clayvin Zúniga (88), mientras el descuento visitante lo hizo Manuel Salinas (82).

LAS ACCIONES:

Olancho FC fue mejor en todo el partido y eso se demuestra con las múltiples tapadas del portero visitante, Merlin Bonilla, quien evitó una goleada de espanto.

Platense no mostró solidez atrás, aunque sí tuvo algunas jugadas que salvó el meta local, Harold Fonseca.

A pesar del dominio local, el gol llegó tarde, en el minuto 42, en una gran jugada de Carlos Argueta, quien buscó a Gómez, y este, con remate bajo y potente, abrió el marcador a los 42 minutos.

Con ese triunfo parcial se fueron al descanso, pero en la complementaria la historia no varió a pesar de los cambios hechos por Platense, aunque se insinuaron un poco más y en un tiro de esquina mal defendido por los locales, Manuel salían lo empataba a pase de Carlos Castellanos.

Parecía que Platense se llevaba un valioso, pero Olancho metió el pie en el acelerador y buscó el gol, de la victoria luego de un gran pase de Gómez a Kevin López, quien, como en sus mejores tiempos, dio una asistencia de lujo que definió bien Clayvin Zúniga, que la mandó a guardar a la red, su séptimo de la temporada. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO (2): Harold Fonseca, Omar Elvir (Yorlián Sánchez) (85), Geisson Perea (Juan Lasso) (46), Nelson Muñoz, Carlos Argueta, Henry Gómez, Juan Delgado, Gabriel Leiva (Cristian Cálix) (60), Clayvin Zúniga, Yemerson Cabrera (Kevin López) (60) y Marlon Ramírez (Yeison Mejía) (74).

GOLES: Henry Gómez (42) y Clayvin Zúniga (46)

AMONESTADOS: Geisson Perea, Henry Gómez, Carlos Argueta y Cristian Cálix.

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (1): Merlin Bonilla, Oslan Velásquez, Rubén García, Brandon Santos (Daniel Carter) (89), Samuel Pozantes, Yoel Castillo (Carlos Castellanos) (66), Moisés Rodríguez (Rembrandt Flores) (46), Manuel Salinas, Erick Puerto, Eduardo Urbina (Eduardo Solano) (46) y Georgie Welcome (Yeison Arriola) (81).

GOLES: Manuel Salinas (88)

AMONESTADOS: Manuel Salinas

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Rubén Guifarro

