Motagua nuevo líder de la Liga

CHOLOMA. A pesar de que CD Choloma vendió cara la derrota, el Motagua asume el liderato del Torneo Clausura al triunfar 3-1 en un juego donde mostró nuevamente su buen fútbol.

La gran figura fue el argentino Rodrigo Gómez, anotador de un penal (58) y de dos asistencias, mientras los otros goles los hicieron el uruguayo Rodrigo Olivera (2) y Carlos “Zapatilla” Mejía (78), mientras el descuento local lo hizo el paraguayo Enrique Borja (33), de penal.

ACCIONES:

En un partido arduamente disputado, el Motagua por fin pudo alcanzar el liderato, manejando su buen fútbol que ha mantenido durante los ocho partidos anteriores.

Los “azules” de inmediato provocaron el 1-0, en una bola suelta que el uruguayo Rodrigo Olivera mandó a guardar al fondo de la red en apenas 2 minutos.

Ese gol fue un balde de agua fría para los locales, pero se vinieron recuperando poco a poco hasta la jugada controvertida donde el árbitro Julio Guity sancionó como penal una supuesta falta de Marcelo Santos sobre el paraguayo Borja.

A pesar de la discusión, Guity mantuvo su criterio y el propio afectado; Borja cobra en buena forma, venciendo a Luis Ortiz al minuto 33, resultado que se mantuvo durante toda la primera mitad.

En la complementaria, el Motagua buscó la victoria, pero no tenían fortuna, ya que jugadores como Jefryn Macáis perdieron dos claros antes de la jugada de penal en una mano clara del zaguero colombiano Joan Quejada, que el árbitro no dudó en sancionar con falta de 12 pasos en favor de la visita.

Rodrigo “Droopy” Gómez le daba la ventaja nuevamente a Motagua con un tiro bajo, batiendo a Mariano Pineda.

Ese gol prácticamente sepultó a los locales que intentaron empatar en forma desordenada, hasta que llegó el tercero a los 78 minutos en un gran pase de Gómez a Carlos Mejía y este solo ante Pineda lo cruzó con tiro bajo para el 3-1 definitivo.

Este triunfo le da el primer lugar a Motagua, esperando que Real España no le gane a Olimpia, mientras CD Choloma sigue hundido en el sótano a siete puntos de Victoria y Génesis que juegan este domingo en La Ceiba. (GG)

FICHA TÉCNICA

CD CHOLOMA (1): Mariano Pineda, Brian Barrios, Jonathan Córdoba, Joan Quejada, Hermes Castillo, Jordi Franco (Eiver Florez) (46), Yetson Chávez, Daniel Rocha (Jordi Canales) (83), Enrique Borja (Carlos Fernández) (73), Janier Bermúdez (Moisés Alvarado) (73) y Marco Tulio Aceituno (Leider Anaya) (60).

GOLES: Enrique Borja (33)

AMONESTADOS: Brian Barrios, Joan Quejada, Jordi Franco, y Enrique Borja

EXPULSADOS: No hubo

MOTAGUA (3): Luis Ortiz, Clever Portillo, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza (Pablo Cacho) (82), Christopher Meléndez (Luis Santamaría) (27), Óscar Padilla, Rodrigo Gómez, Denis Meléndez, Jefryn Macías (Carlos Mejía) (68), Romario Da Silva (José Alejandro Reyes) (68) y Rodrigo Olivera (Jhon Kleber Oliveira) (82).

GOLES: Rodrigo Olivera (2), Rodrigo Gómez (p) (58) y Carlos Mejía (78)

AMONESTADOS: Christopher Meléndez, Marcelo Santos y Luis Ortiz

EXPULSADOS No hubo

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

