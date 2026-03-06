River se desvincula de la dirigencia del fútbol argentino

River Plate anunció este jueves que dejará de participar en las reuniones del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por considerar que los mecanismos de toma de decisiones son poco claros.

El club de la banda roja «entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo», dijo el Millonario en un comunicado publicado en X.

La institución, una de las más populares de Argentina, también volvió a pedir un torneo de primera división de 20 equipos, como fue hasta 2015, a diferencia de los 30 actuales que, a los ojos de algunos dirigentes, le resta competitividad a la contienda.

La salida del comité, integrado por representantes de los clubes, ocurre un día después de que se anunciaran cambios en el campeonato argentino para la clasificación a los torneos internacionales de Sudamérica de 2028.

Y dos días más tarde de que se ratificara la suspensión de la novena fecha del torneo Apertura, solicitada por los equipos en solidaridad con la AFA, que enfrenta una denuncia por evasión fiscal.

Los partidos que debían jugarse entre el jueves y el domingo se disputarán el fin de semana del 3 de mayo.

La AFA, su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y otros cuatro dirigentes son investigados en una causa que busca determinar si la entidad madre de la selección campeona del mundo en Catar 2022 retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios.

Las supuestas irregularidades, negadas por la entidad rectora del balompié argentino, habrían tenido lugar entre 2024 y 2025 por un monto cercano a 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

River señaló, además, que las discusiones en el comité ejecutivo «deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes».

El conjunto de Buenos Aires no especificó las situaciones que lo llevaron a desvincularse de la instancia.

Pero en noviembre el comité ejecutivo determinó por votación que Rosario Central obtuviera un título por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, algo que no estaba previsto en el reglamento.

Medios locales reportaron que la decisión fue incorporada a último momento en la reunión de aquel día, sin avisarles previamente a los clubes.

El anuncio de este jueves ocurre la misma semana en que River presentó a su nuevo director técnico, Eduardo «Chacho» Coudet, en reemplazo del idolatrado Marcelo Gallardo, quien renunció por los malos resultados. (AFP)

