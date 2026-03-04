Real Sociedad-Athletic Bilbao por otro cupo en Final de la Copa del Rey

La Real Sociedad y el Athletic Club se medirán este miércoles en Anoeta con el objetivo común de hacerse con el segundo billete disponible para la gran final de la Copa del Rey 2025/26 con ventaja del conjunto donostiarra por el tanto logrado en la ida en San Mamés (0-1).

Con esa mínima ventaja, el cuadro del estadounidense Pellegrino Matarazzo sueña con poder disputar una final con su público, algo que no logra desde 1988, ya que en la última ocasión en la que luchó por el título, precisamente ante el Athletic en 2020, se jugó a puerta cerrada. Para ello, deberá mantener esa renta en un estadio donostiarra que rozará el lleno

En lo meramente deportivo, será la tercera semifinal consecutiva para la Real tras las perdidas ante el Mallorca y el Real Madrid. Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recuperará a Orri Óskarsson para la causa tras entrenar este martes junto al resto de sus compañeros.

El estadounidense ha facilitado una lista en la que figuran 23 futbolistas. Se han quedado fuera Carrera, Beitia, Karrikaburu y Ochieng tras realizar todos ellos con total normalidad el último entrenamiento previo al partido.

En cuanto al once, se espera uno muy parecido al que venció en San Mamés con Gorrotxategi y Turrientes en el doble pivote, y la única gran duda es saber quién ocupará el costado izquierdo, un hueco en el que últimamente ha jugado Pablo Marín.

Además, con la vuelta de Marrero, todo hace indicar que el azpeitiarra será quien defienda la portería realista tras su buena actuación en octavos de final ante Osasuna en detrimento de Álex Remiro.

El derbi vasco le llega al equipo rojiblanco en el mejor momento de la temporada, al menos a nivel de resultados. Desde que cayera en la ida frente al conjunto txuri urdin los de Ernesto Valverde han sumado siete puntos de nueve en Liga y apagando así las alarmas encendidas en un pobrísimo mes de enero.

Bastantes más dudas ha despertado la irregularidad del juego, incluso dentro de un mismo partido, de un Athletic para el que más allá de los puntos en las últimas semanas las mejores noticias le han llegado desde la enfermería.

Y es que respecto al equipo en cuadro asolado por los problemas físicos en la ida Ernesto Valverde recupera a cuatro titulares como Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además de al entonces sancionado Paredes, si bien pierde a Nico Williams y cuenta con la duda de Ruiz de Galarreta.

Después de jugar media hora en aquel partido el extremo internacional decidió parar para someterse a un nuevo tratamiento con el fin de acabar con su pubalgia, mientras que al centrocampista se le salió el hombro derecho el pasado sábado en Vallecas y el técnico deberá apurar para conocer su disponibilidad.

En cuanto al equipo titular, en el que salvo sorpresa que se espera que Valverde mantenga su apuesta copera por Alex Padilla en la portería, Rego sería el relevo de Ruiz de Galarreta en la medular si el eibartarra finalmente causa baja.

La principal duda reside en la demarcación de lateral derecho, la más abierta del once, a la que optan Gorosabel, Areso y Lekue. (EFE)

