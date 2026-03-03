Previa
Barcelona no pudo remontar ante el Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga. EFE
Alineaciones:
FC Barcelona: Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Atlético de Madrid: Musso, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Griezmann, Giuliano, Lookman y Julián Álvarez.