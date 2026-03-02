Duelo por “supervivencia” en La Paz

La jornada 9 del Torneo Clausura 2025-2026, da por finalizada este lunes en el estadio Suazo Córdova de La Paz, a partir de las 3:30 pm, con el duelo Génesis FC ante Lobos de la UPNFM, dos equipos que intentan salir de la incómoda posición en que se encuentran en el campeonato.

GÉNESIS FC – LOBOS UPNFM

Génesis en el último lugar del certamen sorprendió en el anterior duelo al doblegar 2-1 al Marathón, no obstante, urge de un triunfo para olvidarse de los puestos de descenso, enfrentando a los Lobos que vienen de sumar su primera victoria del campeonato ante el Platense y que hoy quieren ratificar su buen momento en su visita a La Paz.

Juego vital para el conjunto “canino” puesto que un triunfo lo alejaría a diez puntos del CD Choloma, fuerte candidato para el fatídico descenso y que no vio acción en la jornada que hoy finaliza.

DATO HISTÓRICO

El último enfrentamiento entre ambos se remonta al sábado 27 de septiembre del año pasado cuando en juego por la fecha 14, los Lobos resultaron vencedores 3-2 jugando de visita.

CLAUSURA2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

GÉNESIS FC VRS. LOBOS UPNFM

Lunes 2 de marzo 2026

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Roberto Suazo Córdova/ La Paz

Transmite: TVC

Árbitro: David Cruz

Noticias Patrocinadas