Partido finalizado: Génesis FC (0) – (2) Lobos UPNFM

Los Lobos de la UPNFM, sumaron su segundo triunfo consecutivo y a la vez se metieron en puestos de clasificación, al derrotar ayer, 2-0 al Génesis FC, que sigue viendo muy complicada su pelea por la permanencia en el Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

El cierre de la Jornada 9 daba por finalizada con el duelo Génesis FC, ante Lobos UPNFM, pero no era un pulso cualquiera, estaba en juego olvidarse del descenso para el local y soñar con el sexto puesto de la clasificación para un visitante, que llegaba con cierta motivación después de su anterior triunfo ante Platense.

Hay que reconocer ante su necesidad, fue algo más en los primeros minutos, con buenas asistencias a sus laterales y un fútbol vertical los hacía confirmar su favoritismo ante su escaza, pero bulliciosa afición.

Cuando logró sacudirse el dominio, la “manada” dio dos avisos mediante Kilmar Peña y Jairo Rochez, lo anterior antes de completarse la primera media hora, después el conjunto “canino” siguió dominando a placer la redonda y las acciones y tuvo una clara mediante Ángel Tejeda.

Pero cuando expiraba el último minuto de la parte primaria, los avisos del cuadro estudioso se hicieron realidad, puesto que Kilmar Peña los ponía a ganar 1-0 para irse con la ventaja al descanso.

El resultado lo metía en puestos de clasificación y de esto era consciente el técnico Salomón Nazar, y rápidamente al 61’, daba un golpe de autoridad al ponerse a ganar 2-0 con gol de Jairo Róchez.

Al final el marcador no se movió más y fue suficiente para que la “manada” ascendiera a la sexta posición, mientras que el Génesis sigue hundido en el último lugar. (CR)

ALINEACIONES:

GÉNESIS FC (0) – Dayan Rodríguez, Allans Vargas (Carlos Arzú 70’), Jeffry Miranda (Daniel Meléndez 82’), Ángel Tejeda, Oliver Morazán, Edwin Maldonado, Denilson Núñez (Bryan Félix 70’), Roger Sander (Ángel Palomo 82’), Jonathan Paz, Juan Riascos, Gabriel Araújo

Técnico: Fernando Mira

Goles:

Amonestados: Denilson Núñez

Expulsados: No hubo

Árbitro: David Cruz

Estadio: Roberto Suazo Córdova/ La Paz

LOBOS UPNFM (2) – Naid Guity, José García, Luis López, Cristofher Ardón, Jonathan Banzzety, Geremy Rodas, Jonathan Núñez (Junior Padilla 90’), Elmer Guity (Eliu López 46’), Kilmar Peña (Roberto Moreira 73’), Jairo Róchez (Babington López 90’), Miguel Castillo (Enrique Vasquez 46’)

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Kilmar Peña (44′), Jairo Róchez (61’)

Amonestados: Naid Guity, Jonathan Núñez, Geremy Rodas, José García

Expulsados: No hubo

