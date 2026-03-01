El “águila” sobrevuela por la cima

La jornada 9 del Torneo Apertura 2025-2026, continúa este domingo con tres interesantes duelos, donde Motagua intentará arrebatarle la punta del certamen al Real España, recibiendo al Olancho FC en el estadio “Chelato Uclés” a partir de las 5:15 pm, a primera hora, 3:00 pm, el Olimpia visitará al CD Marathón en el estadio Yankel Rosenthal y la jornada dominical se cerrará a las 7:30 pm, con el compromiso Platense – Real España en el estadio Morazán. La fecha se completa este lunes con el duelo Génesis FC ante los Lobos de la UPNFM en el estadio Roberto Suazo Córdoba. (CR)

MARATHÓN VRS. OLIMPIA

Luego de seis partidos sin conocer la victoria, el Marathón de Pablo Lavallén intentará reponerse de su última y dolorosa caída ante el Génesis FC, enfrentando al Olimpia, en un duelo donde el campeón nacional pone en juego su tercer puesto y además urge de una victoria para no perder de vista los primeros lugares que hasta ahora ostentan Real España y Motagua.

DATO HISTÓRICO

El juego más reciente entre ambos data justamente en la gran final del fútbol hondureño el 7 de enero donde Olimpia se coronó campeón del Torneo de Apertura 2025 tras vencer 1-0 al Marathón.

MOTAGUA VRS. OLANCHO FC

Con un invicto de siete partidos sin conocer la derrota, en franco ascenso y con serias posibilidades de afianzarse como nuevo líder, el Motagua recibe hoy en su feudo a un Olancho FC, que se mantiene en la quinta posición, pero que quiere recuperar territorio después de última derrota liguera jugando de visita ante el Victoria.

DATO HISTÓRICO

El último duelo entre ambos se registró en la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025 donde los azules se agenciaron un triunfo 3-2 con goles de Sebastián Cardozo, Jefryn Macías y Carlos Palma.

PLATENSE VRS. REAL ESPAÑA

El Platense de Raúl Cáceres, herido por su anterior derrota ante los Lobos de la UPNFM, buscará recomponer su camino en el certamen liguero enfrentando al Real España, equipo que además de mantenerse invicto, también “aterriza” en el puerto ostentando la cima del campeonato y obligado a sumar para alejarse de su más cercano competidor Motagua, que le respira muy de cerca en el liderato.

DATO HISTÓRICO

En duelo por la jornada 13 del Apertura 2025, el Real España se adjudicó una victoria de 2-1 jugando de local con goles de Wesly Decas y Yeison Moreno.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

MARATHÓN VRS. OLIMPIA

Domingo 1 de marzo 2026

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

MOTAGUA VRS. OLANCHO FC

Domingo 1 de marzo 2026

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

PLATENSE VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 1 de marzo 2026

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Francisco Morazán

Transmite: TVC

Árbitro: Darwin Cedillo

