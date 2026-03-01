Platense frena al Real España

El puntero Real España pasó aprietos ante Platense, al empatar 2-2, en el cuarto partido de la jornada 9 del torneo Clausura, efectuado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los aurinegros que jugaron de visitantes en su ciudad, sufrieron más de la cuenta, y con 10 jugadores salvaron el invicto y mantienen el liderato con 18 puntos, ante los “selacios” que siguen octavos con 8 puntos.

En el primer tiempo el equipo sampedrano fue superior y tuvo para irse al descanso con una amplia ventaja, de no ser por las intervenciones del portero Merlin Bonilla, quien salvó en remates de Devron García y de Gonzalo Ritacco.

Donde no pudo el joven portero fue a los 30 minutos, el goleador Eddie Hernández desvió un remate de Jean Baptiste para anotar el 1-0 y celebrar su séptimo gol del torneo.

La alegría para los sampedranos fue corta, el equipo porteño rápido igualó y lo hizo tras un falló del portero Luis López quien salió mal en un tiro de esquina y Eduardo Urbina de primera conectó el balón para mandar al fondo y poner el 1-1.

El segundo tiempo Real España se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Franklin Flores, eso no impidió que el duelo fuera un gran espectáculo, con jugadas apremiantes en ambos marcos.

Georgie Welcome con un desvió a los 60 puso a ganar a Platense 2-1, y 10 minutos después Eddie Hernández hizo su segundo de la noche y octavo del torneo de cabeza para el 2-2.

Los porteños tuvieron para irse con el gane, pero Jhow Benavidez de la línea salvó un remate de Erick Puerto, luego Puerto solo frente al marco perdonó y en la última jugada “Buba” López salvó un tiro libre de Ilce Barahona.

El meta Bonilla también hizo lo propio al sacar de puños un remate de cabeza de David Sayago.

Alineaciones:

Platense (2): Merlin Bonilla, Rubén García, Yoel Castillo (Georgie Welcome 46’), Erick Puerto, Eduardo Urbina (Yeison Arriola 85’), Ofir Padilla, Brandon Santos, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Edwin Solani (Ilse Barahona 89’) y Ángelo Norales (Rembrantd Flores 46’) (Moisés Rodríguez 85’).

Goles: E. Urbina (37′), G. Welcome (66′)

Amonestados: G. Welcome (46’), R, Flores (48), S, Pozantes (55’), O. Padilla (85’),

Expulsados:

Real España (2): Luis López, Carlos Mejía (Juan Capeluto 61’), Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jack Baptiste (Anfronin Tatum 80’), Jhow Benavides, Gonzalo Ritacco (David Sayago 61’), Antony García (Darixon Vuelto 65’), Eddie Hernández (Edson Palacios 80’) y Nixon Cruz.

Goles: E. Hernández (30′ y 70’)

Amonestados: J. Benavidez (40’), D. Aparicio (80’), D. García (90’)

Expulsados: F. Flores (56’)

Árbitro: Darwin Cedillo

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas