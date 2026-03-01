Partido finalizado: Motagua (1) – (1) Olancho FC

Sufriendo más de la cuenta y con un agónico gol por intermedio del brasileño John Kleber, el Motagua se olvidó de la cima, pero mantuvo su invicto, al igualar 1-1 ayer ante un Olancho FC, que mereció mejor suerte en su visita a la capital y que pagó caro un descuido de último minuto.

LAS ACCIONES

Enfilado con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y con serias aspiraciones por tomar por asalto el primer lugar de la tabla de colocaciones, el Motagua buscaba sellar su tercer triunfo al hilo ante un Olancho FC, urgido por regresar a la senda del triunfo tras su última caída ante Victoria.

Así las cosas y arropado ante una regular cantidad de aficionados, el azul se encontró con un olanchano muy bien parado y hasta llevó la iniciativa los primeros 15 minutos, con apremiantes jugadas que ya ponían en aprieto la defensa capitalina.

Tuvo que esperar media hora el “ciclón” para quitarle la pelota al visitante y en esa instancia ya tuvo tres claras en las piernas de Óscar Discua, Romario Da Silva y Rodrigo Oliveira, pero el meta Harold Fonseca se mostraba oportuno en sus intervenciones, el duelo ya resultaba de ida y vuelta, y con posesión compartida, pero sin un claro dominador.

Después y hasta el final de la primera mitad, únicamente las oportunas intervenciones de los guardametas, evitaban el estreno en la pizarra, el juego resultaba agradable para la clientela ahí presente.

Tras la reanudación y al ver que su rival “ladraba”, pero sin morder, fue el “potro” que pegó primero con un gol de Clayvin Zuniga al 57′ que los ponía a ganar 1-0, ante un sorprendido rival que comenzó a desesperarse con la derrota y con lo que suponía el final de su invicto liguero.

Pero con el minuto 90 cumplido, desaparecieron los males motagüenses, porque en esa instancia, tuvo que ser el brasileño John Kleber el que les diera el gol de la paridad 1-1 y con esto la tranquilidad al rescatar un punto de forma dramática. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (1) Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Clever Portillo, Giancarlos Sacaza, Luis Vega (Marcelo Santos 65’), Óscar Discua, Denis Meléndez (Jorge Serrano 70’), Alejandro Reyes (Rodrigo Gómez 59’), Jefryn Macías (John Kleber 65’), Romario Da Silva (Carlos Mejía 59’), Rodrigo Oliveira

Técnico: Javier López

Goles: John Kleber (90′)

Amonestados: Cristopher Meléndez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Melvin Matamoros

Estadio: “Chelato Uclés”

OLANCHO FC (1) – Harold Fonseca, Diego Rodríguez, Henry Gómez (Cristian Cálix 85’), Gabriel Leiva (Juan Lasso 70’), Carlos Argueta, Clayvin Zuniga, Ángel Delgado (Deyron Martínez 60’), Geisson Perea, Marlon Ramírez, Nelson Muñoz (Edgar Benítez 85’), Kevin López (Yeison Mejía 60’).

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Clayvin Zuniga (57′)

Amonestados: Diego Rodríguez

Expulsados: No hubo

