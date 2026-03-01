Marathón con remontada a Olimpia vuelve a celebrar

Marathón volvió al triunfo al remontar 2-1 al Olimpia, en el clásico nacional realizado en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Los verdes acumulaban seis partidos sin poder ganar, y cortaron su mala racha ante el bicampeón que acumuló su tercera derrota.

Con el triunfo los sampedranos saltaron al cuarto lugar con 11 puntos, y los albos quedan terceros con 11 unidades por mejor diferencia de goles.

El primer tiempo fue de muchas emociones, ambos equipos buscaron el arco rival y de no ser por los postes, los presentes en el Yankel Rosenthal hubiesen celebrado en más ocasiones.

Los de casa tuvieron la primera ocasión para anotar, Alexy Vega quedó solo frente a Edrick Menjívar pero su remate salió elevado y desviado del arco.

Quien no falló fue el joven delantero de los albos, David Flores quien a los 10 minutos de cabeza aprovechó un centro de José Mario Pinto para vencer a Jonathan Rougier y poner el 1-0.

Marathón buscó la paridad, primero con un tiro libre de Odín Ramos que contuvo Menjívar, luego con un remaste de Vega que desvió el meta de los “leones”.

Olimpia tuvo para aumentar el marcador con tres disparos frontales, primero de Jorge Álvarez que se estrelló en el vertical izquierdo, seguidamente Pinto fusiló y de puños Rougier salvó, Edwin Rodríguez también probó y la defensa evitó el gol.

Antes del descanso Odín Ramón fuera del área remató, y esta vez su remate se estrelló en el poste.

En el complemento Marathón fue más efectivo y pudo remontar el marcador. Nicolas Messiniti a los 57 minutos empató de cabeza tras un centro de Vega.

El gane para los verdes lo hizo su capitán el defensa Henry Figueroa quien incorporado al ataque de cabeza puso el 2-1.

Olimpia buscó evitar el revés, pero Rougier con una angelical lanzada evitó el empate de Jorge Álvarez.

Alineaciones:

Marathón (2): Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 67’), Alexy Vega (Brayan Moya 67’), José Aguilera (Luis Arriaga 90’), Odín Ramos (Kenny Bodden 79’), Samuel Elvir (Maylor Núñez 67’) y Carlos Pérez.

Goles: N. Messiniti (57′) y H. Figueroa (73’)

Amonestados: J. Aguilera (48’), S. Elvir (55’), N. Messiniti (90′)

Expulsados:

Olimpia (1): Edrick Menjívar, Emnanuel Hernández, Facundo Queiroz, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché (Yustin Arboledea 65’), Kevin Güity (Clinton Bennett 78’), Jorge Álvarez, Carlos Sánchez (Michael Chirinos 87’), Agustín Mulet (Santiago Ramírez 78’) y David Flores (Jerry Bengtson 65’).

Goles: D. Flores (10’)

Amonestados: J. Benguché (29’), E. Hernández (41’), E. Rodríguez (90’), S. Ramírez (9+5’)

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Yankel Rosenthal

Noticias Patrocinadas