Villarreal a complicar al Barcelona

A falta de trece jornadas, a nueve para el ‘Clásico’, el pulso por la Liga prosigue incandescente e incierto, de nuevo con el Barcelona al frente, desafiado en su casa este sábado por el Villarreal, y con el Real Madrid un punto por detrás, antes de recibir el lunes al Getafe en el Bernabéu, en la jornada del derbi entre el Betis y el Sevilla.

Tras su fiasco del sábado contra Osasuna en El Sadar, derrotado después de nueve triunfos consecutivos, el conjunto blanco perdió el partido, por 2-1, y la iniciativa en la clasificación que había recobrado una semana antes, pero aún depende de sí mismo para ser campeón, como el Barcelona, por el enfrentamiento directo que les queda a cuatro semanas del final.

Queda aún mucho para esa cita, que será decisiva o no en función de su evolución en los próximos nueve partidos del Barcelona y del Real Madrid, a los que les resta jugar con el Atlético de Madrid, por ejemplo, y, en el caso azulgrana, con el Villarreal, al que recibe este mismo sábado en el Camp Nou, donde los locales han ganado todo en esta Liga, con 37 goles a favor y 5 en contra.

Son doce victorias en doce partidos en su estadio en esta Liga, la última el pasado domingo ante el Levante (3-0), a la espera de recibir al tercer clasificado que dirige Marcelino García Toral. El Villarreal ha ganado en sus dos últimas visitas al Barça (2-3 en 2025 y 3-5 en 2024) y en tres de las cuatro últimas, una vez que añade el 0-2 con el que se impuso en 2022.

Una advertencia para Hansi Flick, un plus de convicción para el Villarreal, que si gana puede incluirse de nuevo en la competencia por el título, y un aliciente para el Real Madrid, pendiente de la rodilla de Kylian Mbappé y que aguardará algún tropiezo de su único adversario por el campeonato camino de su enfrentamiento del lunes con el Getafe, después de la derrota en El Sadar y las dudas que conlleva. (AFP)

