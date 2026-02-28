Partido finalizado: Juticalpa FC (1)- (0) Victoria

El Juticalpa FC rompió una racha de tres derrotas al hilo y a la vez tomó un tanque de oxigeno en el campeonato, al derrotar 1-0 ayer al Victoria, con una solitaria anotación de Aldo Fajardo en tiempo de reposición, que bastó para poner de rodillas al representativo ceibeño.

LAS ACCIONES

En el compromiso que marcaba el inicio de la jornada 9 del Torneo Clausura, el equipo de Humberto Rivera, llegaba en el último lugar de la tabla y con racha negativa de siete partidos sin ganar, por lo que era urgente mostrar mejoría, pero lo hacía ante un Victoria, con un panorama diferente, siendo la revelación y ostentando el cuarto puesto del campeonato desde la llegada de Hernán Medina al banquillo.

Lo anterior obligó a que ambos equipos saltaran dispuestos al ataque, sin embargo, fue el Victoria que salió muy decidido y tuvo mayores aproximaciones como una de Kolton Kelly que por lo justo no terminó al fondo de la red.

Juticalpa llegaba menos pero cuando lo hacía mostraba mayor efectividad y tuvo una clara mediante Josué Villafranca que desperdició en un mano a mano con el meta Michael Perelló, el compromiso resultaba parejo al menos hasta los primeros 45 minutos.

De vuelta a las acciones el cuadro “canechero” , fue algo más, tuvo mayor posesión de balón, pero se desprotegía en defensa y la “jaiba” aprovechaba esto para meter miedo en las piernas de Óscar Suazo y Luis Hernández.

Pero cuando todo indicaba que el marcador no se movía más, tuvo que ser el Juticalpa FC el que aprovechara el último suspiro, con un gol de Aldo Fajardo al 90+2’ que decretó el definitivo 1-0. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

JUTICALPA FC (1) – César Cálix, Junior García, Josué Villafranca, Marcelo Canales (Messi Cerrato 89’), Teófilo Casildo, Gervis Gutiérrez, Roger Gonzáles (Cristhian Altamirano 82’), Fabricio Silva, Wisdon Quayé, Diego Ledesma (Aldo Fajardo 61’), Jair Medrano (Luis Hurtado 61’)

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Aldo Fajardo (90+2’)

Amonestados: Diego Ledesma

Expulsados: No hubo

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Juan Ramón Brevé

VICTORIA (0) – Michael Perelló, Matías Martínez, Allan Banegas, Kolton Kelly (Abner Portillo 70’), Rolando Blackburn, Yaudel Lahera (Juan García 46’), José Sánchez, Óscar Suazo, José Hernández (Geovanny Bueso 15’), Luis Hernández (Dester Mónico 81’) , Kesdy Sevilla

Técnico: Hernán Medina

Goles: No hubo

Amonestados: José Sánchez, Michael Perelló

Expulsados: No hubo

