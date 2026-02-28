Puntos valiosos en juego en Juan Ramón Brevé

En solitario, partido sabatino, Juticalpa y Victoria buscan alejarse de la zona de descenso en duelo a las 7 p.m en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

La jornada 9 continúa este domingo: a las 3 p.m, se realiza el clásico nacional entre Marathón y Olimpia en el estadio Yankel Rosenthal; mientras a las 5:15 p.m., en el estadio Nacional, Motagua le hace los honores al Olancho FC; y el cierre dominical es en el estadio Morazán, donde Platense encara a Real España.

La jornada concluye el lunes a las 3:30 p. m. en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde Génesis espera a Lobos de la UPNFM.

JUTICALPA VS VICTORIA

Los ceibeos llegan con mejor presente, estilo de juego y menos presión, pero sin olvidar que deben sumar para alejarse de la tabla de descenso, ya que cualquier revés le daría las al CD Choloma.

Juticalpa no puede perder más, en caso de hacerlo, Victoria le iguala en puntos y lo mete en zona de descenso, pero el juego no será fácil, puesto que los ceibeños juegan bien y pasan un gran momento.

DATO HISTÓRICO:

La última vez que jugaron en el Juan Ramón Brevé, 17 de agosto del 2024, Juticalpa ganó con gol de Óscar Salas.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

JUTICALPA VRS VICTORIA

Sábado 28 de febrero del 2026

Estadio: Juan Ramón Brevé, 7. p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

