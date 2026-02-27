Philadelphia arrolla al Defence Force y chocará con América en Concachampions

Con un doblete del adolescente Cavan Sullivan, el Philadelphia Union aplastó 7-0 al Defence Force FC trinitense en partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, que concluyó este jueves.

Con el Union, que había vencido 5-0 en la ida a domicilio, serán nueve clubes de la liga norteamericana (MLS) compitiendo en los octavos de final del principal torneo de clubes de la Concacaf.

El defensa colombiano Geiner Martínez abrió el marcador en el Subaru Park de Filadelfia con un remate dentro del área en el minuto 7.

Una pena máxima del serbio Jovan Lukić en el 10, un doblete del estadounidense Stas Korzeniowski (12′ y 48′) y otra diana del joven Ben Bender (53′) engordaron la distancia.

El estadounidense Cavan Sullivan, la perla de 16 años que ya tiene amarrada el Manchester City, completó la paliza con tantos en el 76 y 88.

El Union tendrá como rival en los octavos al América de México, uno de los clubes exentos de jugar la primera ronda.

Otras seis franquicias de la liga norteamericana superaron sus primeras eliminatorias: Los Angeles FC, LA Galaxy, Nashville SC, San Diego FC, Vancouver Whitecaps y FC Cincinnati.

Ya estaban instalados automáticamente en octavos otros dos miembros de la MLS: el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi, que chocará contra el Nashville. (AFP)

Noticias Patrocinadas