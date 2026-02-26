Duelo de «urgencias» en el Morazán

La octava jornada del Torneo Clausura 2025-2026 se cierra con dos partidos importantes que se realizarán en Choluteca y San Pedro Sula.

En el estadio Emilio Williams, el Platense visita a Lobos de la UPNFM, mientras en el estadio General Francisco Morazán, Marathón llega urgido para doblegar al Génesis.

MARATHÓN VRS GÉNESIS

El subcampeón llega urgido, apenas ha ganado un partido en siete fechas, un pobre rendimiento para un equipo con una plantilla cara y con un técnico de primera línea como el argentino Pablo Lavallén, por lo que hoy la consigna debe ser ganar o ganar, pero el rival también está complicado porque si pierde nuevamente, se puede hundir en el frío sótano, ya que Victoria ya lo superó en el acumulado.

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que jugaron en San Pedro Sula, 9 de agosto del 2025, Marathón triunfó con gol de Alexy Vega (p).

UPNFM VRS. PLATENSE

Es un partido que luce parejo, aunque ya Platense ha retomado su camino y llega a Choluteca con la idea de ganar para seguir peleando un puesto en la liguilla, ante unos Lobos inestables que aún no ganan en el torneo, pero que la localía en Choluteca debe hacerla respetar.

DATOS HISTÓRICOS:

El duelo más reciente en Choluteca, 8 de octubre del 2025, UPNFM y Platense empataron 1-1. Por los «universitarios» anotó Enrique Vázquez, mientras la anotación visitante la hizo Samuel Pozantes.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS. GÉNESIS

Jueves 25 de febrero del 2026

Estadio: General Francisco Morazán, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

UPNFM VRS. PLATENSE

Jueves 25 de febrero del 2026

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

