Génesis da bofetada al subcampeón nacional

SAN PEDRO SULA.- Génesis rompió la mala racha de 10 juegos sin ganar, 18 de visita, al derribar al Marathón en el estadio general Francisco Morazán en un duelo donde hubo polémica arbitral por la expulsión de Damín Ramírez (36).

Génesis ganó con goles del colombiano Juan Riascos (22) y Denilson Núñez (57), mientras el descuento “verdolaga” lo hizo el argentino Nicolás Messiniti de penal (50).

LAS ACCIONES:

El único que no había ganado en el Clausura, el Génesis, jugando bien y no sintiendo miedo en su visita, al subcampeón, Marathón, se llevó tres valiosos puntos para La Paz.

Desde los 2 minutos, Génesis le asestó el primer golpe a una pelota que concluyó en una asistencia de Denilson Núñez para el carrilero colombiano Riascos, quien cruzó a César Samudio.

Esa era la sorpresa de la noche; los locales ya perdían merecidamente y al minuto 36 sepultaron su aspiración de ganar en una jugada controvertida donde Damín Ramírez cayó sobre un jugador de la visita, lo que interpretó Armando Castro como una agresión y lo envió a las duchas, complicando más el partido de los locales.

En la complementaria, con algunos cambios y con la idea de empatar, se logró lo cometido en una mano clara de Mosquera que Castro sancionó como pena y que transformó en gol 100 del torneo.

Ese gol dio calma, pero Genesis nunca bajó los brazos. El plan era ganar para alejarse de CD Choloma y así lo hicieron. En una jugada de Ángel Tejeda, filtró un pase que apuntaba a ser fácil para José Aguilera; pero resbaló y la bola le quedó franca a Núñez, quien sin problemas, fusiló a Samudio para el 2-1 definitivo.

Marathón lo intentó en los últimos 25 minutos, con constantes llegadas, centros y remates a portería, pero Dayan Rodríguez, quien reemplazó al colombiano Rolando Balanta por lesión, se convirtió en la figura con atajadas espectaculares, dando seguridad y tranquilidad a Génesis, que salió del último lugar del torneo y antepenúltimo de la tabla de permanencia, mientras Marathón es sexto con una temporada de lamentos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Isaac Castillo (Odin Ramos) (71), Tomás Sorto (Bryan Moya) (82), Damín Ramírez, Nicolás Messiniti, Alexy Vega (Carlos Pérez) (71), Rubilio Castillo y Jaylor Fernández (Samuel Elvir) (46).

GOLES: Nicolás Messiniti (50) (p)

AMONESTADOS: José Aguilera y Tomás Sorto

EXPULSADOS: Damín Ramírez (36).

GÉNESIS (2): Rolando Balanta (Dayan Rodríguez) (48), Gabriel Araujo, Allans Vargas, Jonathan Paz, Juan Riascos, Edwin Maldonado, Juan Carlos Mosquera, Roger Sanders (Joshua Nieto) (68), Denilson Núñez (Daniel Meléndez) (68), Jefrey Miranda (Bryan Félix) (68) y Ángel Tejeda (Carlos Arzú) (90 +1).

GOLES: Juan Riascos (22) y Denilson Núñez (57)

AMONESTADOS: Juan Carlos Mosquera, Joshua Nieto, Gabriel Araujo y Jonathan Paz.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: General Francisco Morazán

Noticias Patrocinadas