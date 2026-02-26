Partido finalizado: Lobos UPNFM (1) – (0) Platense

Un gol por intermedio de Kilmar Peña al 72’, fue suficiente para que el equipo de Salomón Nazar celebrara su primer triunfo del campeonato, al derrotar 1-0 al Platense, en un disputado y atractivo compromiso celebrado ayer por la octava jornada del Torneo Clausura 2025-2026

LAS ACCIONES

Los Lobos de la UPNFM regresaban a su escenario en Choluteca, pero lo hacían urgidos por los tres puntos después de siete fechas sin conocer la victoria y hundidos en la décima posición del torneo liguero, recibiendo a un Platense motivado tras su último triunfo ante el Juticalpa FC.

Lo anterior obligó a que el técnico Salomón Nazar, saltara desde el inicio a imponer sus condiciones, pero también lo hizo Raúl Cáceres, que dio su primer aviso a los 15 minutos mediante Georgie Welcome, sin embargo, el meta Naid Guity, salvó milagrosamente lo que pudo ser la primera anotación.

Reaccionó la UPN y se vino una respuesta rápida con un remate de Kilmar Peña que milagrosamente se estrelló en el horizontal de la meta defendida por Merlin Bonilla. El duelo resultaba muy parejo con jugadas apremiantes en ambas porterías y donde solo las oportunas intervenciones de los guardametas evitaron el estreno en la pizarra durante los primeros 45 minutos.

De vuelta a la complementaria el duelo siguió con idéntica partitura, con dominio compartido, no obstante, el técnico Salomón Nazar ,no estaba contento y realizó algunas modificaciones que le empezaron a dar resultados, se adueñó de las acciones y de la redonda y ya al 72’ , obtuvo su recompensa con un gol de Kilmar Peña que le daba la ventaja 1-0.

Dos minutos después el cuadro estudioso sufrió la expulsión de Aaron Zúniga, sin embargo y aunque el Platense lo intentó, todo estaba para que los Lobos de la UPNFM se adjudicaran los tres puntos y con esto su primer triunfo del campeonato. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (1) – Alex Guity, José García, Luis López, Cristofher Ardón (Elmer Guity 22’), Jonathan Banzzety, Geremy Rodas, Aaron Zúniga, Leonardo Herrlein (Edgar Vasquez 63’), Marcos Morales (Eliu López 73’) , Kilmar Peña (Babington López 90’), Roberto Moreira (Jairo Rochez 48’).

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Kilmar Peña (72’)

Amonestados: Cristofher Ardón, Elmer Guity, Babington López

Expulsados: Aaron Zúniga

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Said Martínez

PLATENSE (0) – Merlin Bonilla, Rubén García, Eduardo Urbina (Rembrandt Flores 56’), Brandon Santos, Alexander Aguilar, Israel Canales (Samuel Pozantes 48’), Ofir Padilla, Yeison Arriola (Pavel Jhonson 46’), Edwin Solani (Erick Puerto 50’) Georgie Welcome (Joel Castillo 90’)

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: No hubo

Amonestados: Ofir Padilla, Israel Canales

Expulsados: No hubo

