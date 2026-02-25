Olimpia a salir de la crisis

El Olimpia no pasa buenos tiempos y hoy que recibe al CD Choloma en la continuación de la octava jornada, no solo debe ganar, sino gustar y hasta golear a un aguerrido equipo «maquilero», mientras en Catacamas, el pueblo de Rubén Guifarro, se viste de fiesta con la visita de Motagua, el más popular de la zona.

El jueves se cierra la octava con los duelos entre Lobos de la UPNFM que reciben la visita del Platense en el estadio Emilio Williams y el subcampeón Marathón que espera al Génesis en el estadio General Francisco Morazán.

OLIMPIA VRS CD CHOLOMA

Olimpia con una racha negativa no vista en los últimos años, debería salir con todo para ganar y golear a un equipo accesible en el papel como CD Choloma, pero que en la práctica pone mucha garra y corazón al momento de jugar. Olimpia ya contará con Michael Chirinos en su once de gala, mientras el CD Chloma le apuesta a su nueva constelación de extranjeros para seguir acrecentando la crisis del viejo león.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en el Nacional, 28 septiembre del 2025, Olimpia venció 2-0 al CD Choloma con goles de Jerry Bengtson y Jorge Álvarez.

JUTICALPA VRS MOTAGUA

Catacamas se viste de gala, el «mimado» de los olanchanos; el Motagua visita al Juticalpa en un partido más que atractivo, ya que los «azules» vienen de doblegar al Olimpia en el Superclásico del fútbol hondureño. Hoy que visitan al Juticalpa, son favoritos, pero no se pueden fiar de los dirigidos de José Hiumberto «Beto Cholo» Rivera, puesto que después de dos goleadas recibidas, deben mostrar otra cara en casa y ante su público.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en Olimpia, Juticalpa, 6 de diciembre del 2025, Juticalpa fue goleado 7-1. El único gol local de Josué Villafranca, mientras que por la visita marcaron: Rodrigo Gómez (2p), Matías Vázquez (2), Jordan García (2), Carlos Mejía.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. CD CHOLOMA

Miércoles 25 de febrero de 2026

Estadio: Nacional, 7.30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Carrasco

JUTICALPA FC VRS MOTAGUA

Miércoles 25 de febrero de 2026

Estadio: Rubén Guifarro, Catacamas

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Arlington Escobar

