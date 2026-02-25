Real Madrid elimina al Benfica y pasa en la Champions

El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.

El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.

Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga. EFE

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Leandro Barreiro; Andreas Schjelderup, Rafa Silva y Pavlidis. EFE

