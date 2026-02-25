Partido finalizado: Olimpia (3) – (0) CD Choloma

Una joya de gol de Edwin Rodríguez, uno de “carambola” de Yustin Arboleda y otro de Jorge Benguché, bastaron para que Olimpia cortara una mala racha de dos partidos sin conocer la victoria, al doblegar 3-0 , al CD Choloma en la continuación de la fecha 8 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

LAS ACCIONES

Luego de dos partidos con derrota y una dolorosa caída en el último duelo ante su archirrival capitalino, Olimpia encendía las alarmas, no era para menos, su patético sexto puesto en la tabla de colocaciones lo obligaba a sumar un triunfo de local ante el CD Choloma, un rival complicado en la tabla del descenso, a cuatro puntos de Génesis PN, el otro equipo involucrado.

Así las cosas y con estos ingredientes el compromiso inició con posesión compartida, tanto que en 20 minutos apenas un disparo de Daniel Rocha, resultaba en único peligro en la portería de Edrick Menjívar.

Completada la media hora con más deseos que fútbol, y ante un visitante muy bien plantado, el albo tuvo su primera aproximación mediante Yustin Arboleda, sin embargo, el meta Mariano Pineda comenzaba a ser figura en el encuentro.

Y cuando mejor jugaba el cuadro “maquilero”, cuando el capitalino no la pasaba bien, tuvo que aparecer la calidad de Edwin Rodríguez para destrabar el encuentro al 35’, con una joya de gol que decretó el 1-0 a favor de los “melenudos”.

Completada la primera mitad el marcador no se movió más, sin embargo, el representativo de Choloma dejaba muy buenas sensaciones para una segunda parte que estaba por iniciar.

No obstante, el visitante iniciaría una complementaria desafortunada, puesto que, en apenas dos minutos, recibía el 2-0 con un gol de Yustin Arboleda en complicidad de Cristian Canales uno de sus defensores.

En los restantes minutos el Choloma intentó por lo menos conseguir el descuento, siguió jugando con seriedad, puso en aprietos a su rival, pero en tiempo de reposición, el Olimpia confirmaría el significado de efectividad al marcar el 3-0 con un gol de Jorge Benguché cuando se jugaba el 90+3’, que bastó para terminar con su mala racha y con esto ascender al tercer lugar de la tabla de colocaciones. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (3) Édrick Menjívar, Antony Ortiz, Facundo Queiroz (Félix García 90’), Clinton Bennett, Edwin Lobo, Raúl García, Kevin Güity, Edwin Rodríguez (Carlos Sánchez 90’), José Mario Pinto (Michael Chirinos 78’), Yustin Arboleda (Jorge Benuché 69’), Jerry Bengtson (David Flores 69’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Edwin Rodríguez (35′), Yustin Arboleda (47′), Jorge Benguché 90+3′)

Amonestados: Kevin Güity

Expulsados: No hubo

Árbitro: David Carrasco

Estadio: “Chelato Uclés”

CD CHOLOMA (0) – Mariano Pineda, Jonathan Córdova, Daniel Rocha (Gustavo Padilla 73’), Enrique Borja (Jordi Borja 60’), Yethson Chávez, Marco Aceituno (Moises Alvarado 90’), Cristian Canales, Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Flores (Isaac Carias 73’), Hermes Castillo (Carlos Fernández 46’).

Técnico: Carlos Padilla

Goles: No hubo

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

