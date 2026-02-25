Sufrido triunfo del Motagua

CATACAMAS. En un llenazo sin precedentes en el estadio Rubén Guifarro, el Motagua sacó un nuevo triunfo que lo pone a dos puntos del liderato que mantiene el Real España en el Torneo Clausura 2025-2026, al doblegar 2-1 al Juticalpa FC.

Los goles de Motagua, un autogolazo de Marcelo Canales (65) y el uruguayo Rodrigo Oliveira (72). Por los locales había adelantado el marcador, el argentino Diego Ledesma, ex Motagua, a los 60.

EL JUEGO:

En un partido no muy cómodo, Motagua logró un triunfo importante sobre Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro, con una posesión de balón importante, pero sin efectividad en el primer tiempo, aunque tuvo varias ocasiones que solventó el veterano Denovan Torres.

En el segundo tiempo llegaron los goles, Motagua intentaba sobre todo con el ingreso de Rodrigo Gómez, Jorge Serrano y Carlos Mejía, pero Juticalpa defendía bien hasta que hubo apagón en el Rubén Guifarro, lo que cortó el ímpetu visitante.

En la reiniciación del mismo, Juticalpa, conectó mejor y se puso adelante con una buena definición del argentino Ledesma, que aprovechó un balón suelto en el área para batir a Luis Ortiz a los 60 minutos.

Ese gol cayó como balde de agua fría, lo que hizo reaccionar al español Javier López para hacer ingresar al brasileño Kleber Oliveira, quien llegó a darle más fortaleza a los “azules”.

En el minuto 65, en una falta cobrada por el “Droopy” Gómez, su centro elevado fue cabeceado por Marcelo Canales con tan mala fortuna que se coló en la portería que ya defendía el debutante César Cálix, quien acababa de suplir al lesionado Torres.

Esa anotación reavivó los ánimos de Motagua, que se fue en la búsqueda del segundo gol que llegó a los 72 minutos en una bola suelta que aprovechó el goleador Rodrigo de Oliveira para guardar el balón al fondo de la red, dándole vuelta al marcador.

Con el 2-1, el Motagua buscó manejar el partido con la pelota, con efectivos ataques, pero los ataques visitantes no fueron aprovechados y provocaron contragolpes peligrosos sobre el portero de Ortiz, pero no se movió más el marcador.

Motagua con el triunfo se acerca al Real España en el liderato, mientras Juticalpa suma tercera derrota consecutiva en el actual campeonato. (GG)

FICHA TÉCNICA:

JUTICALPA (1): Denovan Torres (César Cálix) (58), Junior García, Teófilo Casildo, Fabricio Silva, Axel Gómez, Yervis Gutiérrez (Cristin Altamirano) (77), Marcelo Canales (Junior Lacayo) (77), Roger González, Yair Medrano (Aldo Fajardo) (86), Diego Ledesma y Josué Villafranca (Luis Hurtado) (77).

GOLES: Diego Ledesma (60)

AMONESTADOS: Diego Ledesma y Junior García.

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (2): Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Carlos Palma (Óscar Padilla) (46), Denis Meléndez (Kleber de Oliveira) (65), José Reyes (Rodrigo Gómez) (46), Jefryn Macías (Carlos Mejía) (77), Rodrigo Olivera y Romario Da Silva) (Jorge Serrano) (46).

GOLES: Autogol Marcelo Canales (65) y Rodrigo Olivera (72)

AMONESTADOS: Carlos Palma, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Arlington Escobar

ESTADIO: Rubén Guifarro.

