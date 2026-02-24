Victoria quiere “patada y mordida”

La jornada 8 del Torneo Clausura 2025-2026, se pone en marcha este martes a partir de las 7:00 pm y se traslada al estadio Municipal Ceibeño, donde el Victoria intentará recuperarse de su última caída liguera enfrentando a un Olancho FC, en franco ascenso, y que ve la posibilidad muy cercana de dar alcance a un Motagua en la segunda posición y por ahí no perder de vista al líder Real España.

VICTORIA – OLANCHO FC

El Victoria de la mano del técnico Hernán la ‘Tota’ Medina, tiene la inmejorable ocasión de alcanzar el tercer puesto y a la vez de escapar de una vez por todos de los puestos de descenso, esta noche cuando se mida a los “potros” del Olancho , equipo que no conoce la derrota desde la jornada 1 y que ahora buscará un triunfo que lo meta de lleno a los primeros lugares del certamen liguero.

DATO HISTÓRICO

El último enfrentamiento entre ambos se registra al pasado sábado 4 de octubre cuando en juego celebrado en La Ceiba, ambos se repartieron un punto al igualar 2-2 en duelo de la segunda vuelta.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

VICTORIA VRS. OLANCHO FC

Martes 24 de febrero 2026

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Municipal Ceibeño

Transmite: TVC

Árbitro:

