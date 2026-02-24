Real España a cerrar con dignidad

Real España necesita ganar hoy el partido de vuelta ante Los Ángeles FC por al menos cinco goles para revertir la serie, sin embargo, al interno del plantel reconocen que es una misión imposible, por lo que esta noche intentarán cerrar con dignidad su “paseo” en la copa de Campeones de la Concacaf 2026 .

La derrota 6-1 del Real España ante Los Ángeles FC jugando de local, fue la peor para un equipo hondureño participando en casa en toda la historia de la Concacacaf Copa de Campeones, por lo anterior el equipo aurinegro buscará al menos cerrar con un decoroso marcador su presentación, en el juego pactado para hoy a las 9:00 pm en el BMO Stadium en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El conjunto californiano llega con el control de la serie tras conseguir una victoria 6-1 en el partido de ida en Honduras marcado por un hat-trick de Denis Bouanga y cuatro contribuciones de gol (1 gol, 3 asistencias) de Son Heung-Min, quien debutó en la Copa de Campeones de Concacaf .

Los goles de visitante sirven como primer criterio de desempate, con tiempo extra y tanda de penales a disputarse si es necesario, sin embargo, lo anterior es una utopía, tomando en consideración el poderío que ha mostrado el representante de la MLS.

El ganador en el marcador global se enfrentará al vigente campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, LD Alajuelense, en los Octavos de Final.

El Jamaiquino Oshane Nation fue el elegido para ser el árbitro del partido de vuelta y estará acompañado por Caleb Wales (Trinidad y Tobago) Ojay Duhaney (Jamaica) y como cuarto árbitro Reginald Gumbs (San Cristóbal y Nieves).

DATO HISTÓRICO

Los Ángeles FC le asestó 6-1 en San Pedro Sula con un triplete de Denis Bouanga y los goles de David Martínez 11’, Son-Heung-Min 23’, Timothy Tillman 39’ por España anotó Jack-Jean Baptiste 51’.

COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

LOS ANGELES FC VRS. REAL ESPAÑA

Martes 24 de febrero 2026

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: BMO Stadium, en Los Ángeles

Transmite: ESPN

Árbitro: Oshane Nation

