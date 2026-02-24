Liga Nacional confirma primeras cinco fechas de la segunda vuelta

La Liga Nacional hizo oficial el calendario de las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta del torneo Clausura.

Con la eliminación de Olimpia y Real España de la Copa de Campeones de la Concacaf, la directiva de la liga ya tiene un mejor panorama para el calendario de la segunda parte del certamen.

La jornada 10 se jugará el 7 y 8 de marzo, y tiene como gran atractivo el clásico entre Olimpia y Real España.

Se desconoce si se programarán juegos en Semana Santa o se respetarán las fechas FIFA del mes de marzo, para las restantes jornadas.

Las otras cuatro fechas para el cierra de las vueltas regulares se conocerán posteriormente

Aquí la programación de la fecha 10 a la 14:

Noticias Patrocinadas