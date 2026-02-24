Gran triunfo de la «jaiba brava»

LA CEIBA. Victoria retomó su mejor juego y ganó con justicia 2-1 a un “potros” de Olancho que no llevó a todo su plantel y que se vio afectado con una derrota inesperada en el estado ceibeño.

Victoria asestó sus goles a través de sus goleadores extranjeros, el panameño Rolando Blackburn (20) y el cubano Yaudel Lahera (50), mientras el descuento visitante lo hizo Omar Elvir (90 +4)

EL JUEGO:

Victoria volvió a jugar bien en casa y ha demostrado que no es un equipo para estar peleando el descenso, sino más bien ser protagonista. Con juego a balón parado, ha demostrado ser uno de los mejores y en un centro de Luis Hernández, en buena forma, el panameño Rolando Blackburn abría la cuenta a los 20 minutos.

Los visitantes quisieron reaccionar y presionaron, pero más recibieron el segundo a los 50 minutos luego de un gran pase de Luis Hernández que de testa mandó a guardar el cubano Lahera (50).

Olancho lo buscó por todos lados, pero la zaga “jaiba” y el portero Michael Perelló eran casi impasables, hasta que vino el descuento al final del juego, en un gran pase de Henry Gómez que de derecha definió Omar Elvir (90 +4).

Con este triunfo Victoria se aleja nuevamente a siete puntos del descenso y deja a Génesis en la décima posición a cuatro del Choloma, mientras Potros, que es tercero, puede caer hasta el quinto puesto. (GG)

FICHA TÉCNICA:

VICTORIA (2): Michael Perelló, Óscar Suazo (Carlos Matute) (68), José Sánchez, Mathias Martínez, Keidy Sevilla, Anthony Hernández (Jefferson Guzmán) (76), Allan Banegas, Kolton Kelly (Geovanni Bueso) (68), Yaudel Lahera, Luis Hernández (Dester Mónico) (72) y Rolando Blackburn (Óscar Barrios) (76).

GOLES: Rolando Blackburn (20) y Yaundel Lahera (50)

AMONESTADOS: José Sánchez; Kesdy Sevilla, Geovani Bueso y Allan Banegas.

EXPULSADOS: Ninguno.

OLANCHO (1): Harold Fonseca, Stedman Pérez (Kevin López) (60), Deyron Martínez, Edgar Benítez, Juan Lasso, Omar Elvir, Mario Moncada (Ángel Villatoro) (53), José Domínguez (Henry Gómez) (46), Jorlián Sánchez, Thimothy Hydes (Juan Delgado) (46) y Yemerson Cabrera (Yeison Mejía) (46).

GOLES: Omar Elvir (90 +4)

AMONESTADOS: Mario Moncada y Edgar Benítez.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Kevin Ulloa

ESTADIO: Ceibeño

