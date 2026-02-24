Real España vuelve a caer ante el LAFC

No hubo milagro, ni remontada, Real España perdió 1-0 ante Los Ángeles FC en el juego de vuelta de la fase inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de la MLS, avanza a octavos de final con un global de 7-1, y se medirá a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Los dirigidos por Jeaustin Campos quedaron en el camino, pero tuvieron una decorosa despedida, tras haber hecho el ridículo en el juego de ida donde cayeron de locales 6-1.

El equipo catracho tuvo una buena primera mitad, mostrándose ordenado, menos nervioso en defensa que en la ida y buscando sorprender por medio de contragolpes.

Su capitán y portero Luis “Buba” López, tuvo dos intervenciones fundamentales que ayudaron a que se fueran al descanso con el marcador en cero.

El meta a los 25 salvó un mano a mano al detener con su pie un remaste de Tyler Boyd, luego voló para desviar un fuerte disparo de Ryan Raposo a los 39.

Los aurinegros que jugaron de gris, también tuvieron sus llegadas, Darixon Vuelto con un remate fuera del área probó los reflejos del portero Thomas Hasal

En el segundo tiempo los angelinos con varios cambios de entrada mejoraron, controlaron el balón y llegaron con mayor claridad. Boyd frontal al marco falló al rematar desviado.

Quien no perdonó fue Nkosi Tafari, quien con potente remate puso el -0 al aprovechar un rebote del portero López al minuto 63.

La “máquina” tuvo para empatar las acciones, pero el capitán Jhow Benavidez falló un lanzamiento de pena al minuto 88.

Alineaciones

LAFC (1): Thomas Hasal; Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Kenneth Nielsen, Amin Boudri; Ryan Raposo (Artem Smolyakov 80’), Mathieu Choiniere, Eustaquio (Jude Terry 45’), Son (Nathan Ordaz45’); Denis Bouanga (Timothy Tillman 45’) y Tyler Boyd (David Martínez 70’).

Goles: Tafari (63’)

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

Real España (0): Luis López; Carlos Mejía (Roberto Osorto 87’), Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Anfronit Tatum, Jhow Benavídez, Jack Baptiste (Danilo Palacios 78’), Anthony García, Darixon Vuelto (Nixon Cruz 67’); Ángel Sayago (Exon Arzú 78’).

Goles:

Amonestados: J. Benavidez (51’), A Tatum (69’)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Oshane Nation, Jamaica

Estadio: BMO Field, Los Ángeles

