Olimpia y Motagua en clásico por la reivindicación

La jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional finaliza hoy con uno de los partidos más esperado de la temporada, el clásico capitalino entre los equipos Olimpia y Motagua.

Previamente en el estadio Excélsior de Puerto Cortes, regresa la acción de primera con el enfrentamiento entre los clubes Platense y Juticalpa FC.

POR EL PRIMER TRIUNFO

Los porteños buscarán en su fortín y con su público ponerle fin a la sequía de triunfos del certamen y comenzar la senda del triunfo ante el aguerrido Juticalpa FC.

Los dirigidos por Raúl Cáceres siguen sin encontrar el rendimiento que los hizo ser revelación la campaña anterior, al acumular cuatro empates y una derrota.

Mientras que los “Canecheros” dirigidos por Humberto Rivera por su segundo gane y por escalar en la tabla de posiciones.

DATO HISTÓRICO

El último partido entre ambos equipos en el estadio Excélsior fue el 28 de septiembre del 2025, y finalizó 1-1. Erick Puerto anotó por Platense y David Mendoza por Juticalpa.

PLATENSE – JUTICALPA

Fecha: Domingo 22-2-2026

Hora: 3:00 pm

Estadio: Excélsior

Árbitro: Melvin Matamoros

Trasmite: TVC

DERBI SIN FAVORITO

En el duelo estelar de la fecha, Olimpia y Motagua van por un triunfo que les permita acercarse al líder Real España y regresar al triunfo, además de celebrar ante el vecino y archirrival.

Ambos equipos llegan presionados por ganar, los albos tuvieron una semana para el olvido al ser eliminados en la Copa de Campeones por el américa y luego caer en la ceiba ante Victoria, mientras que los azules en su duelo anterior empataron de locales y pidiendo la hora ante Marathón.

Para el clásico Olimpia llega completo, el capitán y portero Edrick Menjívar ausente ante Victoria ya se encuentra recuperado, al igual que el habilidoso volante Michael Chirinos quien está listo tras varios juegos de baja.

Por el lado de las “águila” el panaroma es igual, llegan con todas sus figuras disponibles y con sus delanteros en plena racha de gol.

El uruguayo Rodrigo de Olivera y el brasileño Romario Da Silva, que suman cuatro y tres goles y tratarán de recuperar el goleo, luego que fueran superados por Eddie Hernández de Real España quien hizo doblete el viernes y llegó a 6.

Motagua buscará su segundo gane en clásicos bajo la era del español Javier López, quien de tres ha ganado, empatado y perdido.

DATO HISTÓRICO

En los 289 partidos anteriores el Olimpia gana la serie con 111 triunfos, 63 derrotas, 115 empates anotó 330 goles y encajó 241.

OLIMPIA – MOTAGUA

Fecha: Domingo 22-2-2026

Hora: 6:00 pm

Estadio: Nacional

Árbitro: Armando Castro

Trasmite: TVC

