Platense aplasta al Juticalpa

PUERTO CORTÉS. Por fin ganó Platense y se despachó con la “cuchara grande” al golear merecidamente 4-0 a Juticalpa que jornada a jornada, se viene a pique.

Los goles “escualos” fueron obra de Edwin Solano (25), Manuel Salinas (51) y Erick Puerto (58 y 68).

EL JUEGO:

Platense jugó sobrado en el Excelsior y desde los primeros minutos buscó el gol. Una falta clara de Fabricio Galindo sobre Samuel Pozantes fue decretada como penal en favor de los porteños por el árbitro Melvin Fernando Matamoros, pero desgraciadamente para los locales, Denovan Torres adivinó la trayectoria y evitó el gol de Georgie Welcome.

Ese era un mal presagio para los “escualos” que llegaban de cinco jornadas sin ganar, pero se repusieron poco a poco ante un Juticalpa débil y dando muchas libertades, por lo que no tardó mucho en anotar y en una jugada nacida en los pies de Welcome, Eduardo Urbina, habilitaba a Edwin Solano para el 1-0 al minuto 25.

En el segundo tiempo, los cambios de Juticalpa no justificaron y rápidamente anotaban el segundo, pase de Rembrandt Flores a Manuel Salinas, y éste hace el golazo de la tarde, con un remate desde fuera del área que solamente adornó con el vuelo el portero Torres.

Ya en ese momento el Platense manejaba totalmente el juego con constantes asedios, hasta que su goleador, Erick “Gio” Puerto, anotaba en una bola suelta en el área visitante, rompiendo el embrujo sin goles en cinco jornadas.

Ese gol dio gran expectativa a la afición, su goleador estaba de vuelta y lo animó a buscar otro más, el que llegó en gran pase de Solano, para batir nuevamente a Torres y sentenciar el partido 4-0.

Juticalpa sumó segundo partido con goleada en contra, mientras Platense se mete en los primeros seis del torneo con su primer triunfo en la Clausura. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (4): Merlin Bonilla, Rubén García, Brandon Santos, Pavel Johnson, Samuel Pozantes, Ilce Barahona (Rembrandt Flores) (46), Manuel Salinas, Yoel Castillo (Carlos Castellanos) (84), Edwin Solano (Yeison Arzú) (78), Georgie Welcome (Erick Puerto) (46) y Eduardo Urbina (Moisés Rodríguez) (84).

GOLES: Edwin Solano (25), Manuel Salinas (51). Erick Puerto (58 y 68).

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

JUTICALPA (0): Denovan Torres, Wysdom Quayé, Junior García, Fabricio Galindo, David Mendoza (Diego Ledezma) (63), Klifox Bernárdez (Axel Gómez) (46), Jair Medrano, Junior Lacayo (Luis Hurtado) (46), Roger González, Aldo Fajardo (Marcelo Canales) (46) y Josué Villafranca (Messi Cerrato) (80).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: David Mendoza, Luis Hurtado y Marcelo Canales

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Melvin Matamoros jr.

ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés

