Motagua se queda con el clásico

Con anotación del goleador uruguayo Rodrigo de Olivera, Motagua se impuso 1-0 a Olimpia en el clásico capitalino, en partido que cerró la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Las “águilas” con el triunfo son segundo del certamen con 12 puntos y dieron un fuerte golpe al bicampeón, que al parecer no supera la eliminación en la Copa de Campeones al acumular su segunda derrota del torneo.

El derbi 290 no tuvo el color, ambiente y aliento esperado de la afición, se jugó a estadio vacío, pero eso no impidió que en el terreno de juego las acciones fueran entretenidas.

El primer tiempo la lucha en el medio campo hizo que los protagonistas tuvieran pocas opciones de abrir el marcador.

Los azules intentaron con remates de larga distancia de Rodrigo De Olivera y de Alejandro Reyes, que en ambas ocasiones contuvo el portero Edrick Menjívar.

Olimpia fue el que mayor control del balón tuvo, un remate de José Mario Pinto que detuvo Luis Ortiz y una acción donde Jorge Benguché falló frente al marco al rematar desviado, fue lo más claro del campeón.

En el complemento los equipos adelantaron filas y el juego mejoró. Pinto de cabeza estuvo cerca de abrir las acciones.

Seguidamente Rodrigo de Olivera aprovechó un centro de Romario da Silva para conectar de cabeza y vencer a Menjívar para el 1-0.

Olimpia buscó intensamente igualar el marcador, Agustín Mulet con un misil fuera del área que se estrelló en el horizontal estuvo cerca de empatar, luego Emanuel Hernández incorporado al ataque falló de cabeza.

Con un cuadro blanco volcado al ataque, Motagua tuvo para liquidar las acciones y perdonó, Alejandro Reyes de zurda hizo volar a Menjívar y luego Rodrigo Gómez de tiro libre hizo levantarse a los aficionados azules.

Al final las “águilas” volvieron a festejar en el clásico capitalino y dieron un golpe anímico a los “leones” que extrañamente pierde dos juegos seguidos en el torneo.

Alineaciones:

Olimpia (0): Edrick Menjívar, Carlos Sánchez (Elison Rivas 75’), Facundo Queiroz (Clinton Bennett 85’), Emanuel Hernández, Kevin Güity (Yustin Arboleda 85’), Raúl García (Jerry Bengtson 65’), Agustín Mulet (Santiago Ramírez 75’), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

Goles:

Amonestados: K. Güity (28’), J. Benguché (30’), A. Mulet (42’), E. Menjívar (59’), E. Rodríguez (73’),

Expulsados: E. Hernández (90’)

Motagua (1): Luis Ortiz, Luis Vega, Oscar Padilla, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez 74’), Romario da Silva, Clever Portillo, Rodrigo De Olivera (Jhon Kleber 83), Alejandro Reyes (Marcelo Santos 80’), Jefryn Macías (Jorge Serrano 84’), Giancarlo Sacaza y Cristopher Meléndez.

Goles: R. de Olivera (59’)

Amonestados: O. Discua (60’), R. de Olivera (61’)

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Nacional

