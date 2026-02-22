Previa
Barcelona FC vence al Levante y recupera el liderato
El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Pamplona y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, con un triunfo plácido ante el Levante (3-0) en el Spotify Camp Nou.
Los goles de los mediocentros Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad, y del mediapunta Fermín López en el tramo final del encuentro, cortaron un bache de dos derrotas consecutivas del conjunto azulgrana entre Copa del Rey y LaLiga. EFE
Alineaciones:
Barcelona: Hansi Flick formará de inicio con Joan García; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Rey, Olasagasti; Víctor García, Carlos Álvarez, Tunde; y Romero. EFE
