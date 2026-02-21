Marathón con visita complicada en Juticalpa

La séptima jornada del Torneo Clausura 2025-2026 continúa con dos partidos importantes, en donde el subcampeón Marathón tiene una visita complicada a Olancho FC en el Juan Ramón Brevé Vargas, mientras en el estadio Rubén de Cholomas, el CD Choloma se juega la categoría ante el Victoria.

El domingo se completa la séptima con la edición 290 del Superclásico entre Olimpia y Motagua, mientras en Puerto Cortés, Platense espera al Juticalpa FC.

OLANCHO FC VRS. MARATHÓN

«Potros» de Olancho tiene un gran examen al recibir al subcampeón nacional, Marathón, en un partido que puede ser el más emotivo de la jornada, con goles y emociones en ambas porterías. Los locales pasan un mejor momento y son favoritos para vencer a un Marón de altos y bajos en el Clausura.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 11 de diciembre del 2025, Marathón derrotó 3-0 a Olancho, con goles de Isaac Castillo, Cristian Sacaza y Rubilio Castillo.

CD CHOLOMA VRS VICTORIA

Es un partido que puede ser decisivo para los cholomeños, que no pasan un buen momento, a diferencia de Victoria, que ya ganó y se mantiene invicto, jugando bien al fútbol. Para ambos es un juego clave, si Victoria sale vivo de Choloma, prácticamente da un paso firme a la salvación de su categoría y apuntaría a volver a una liguilla, tal como sucedió en el Clausura 2024-2025.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo reciente en Choloma, 18 de septiembre del 2025, CD Choloma triunfo 2-1 Victoria, Marco Aceituno y Brian Félix, por los locales, mientras el descuento «jaibo» lo hizo el mexicano Luis Franco. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. MARATHÓN

Sábado 21 de febrero del 2026

Estadio: Juan Ramón Brevé, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

CD CHOLOMA VRS. VICTORIA

Sábado 21 de febrero del 2026

Estadio: Rubén Deras, Choloma

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

Noticias Patrocinadas