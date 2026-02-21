Olancho FC y Marathón empatan en las «pampas»

Los equipos Olancho FC y Marathón igualaron 1-1 en el segundo partido de la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional, celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

Los “potros” vieron cortada una racha de dos triunfos consecutivos, mientras que los sampedranos acumularon su tercer empate seguido y cuarto del torneo, demostrando que sin su técnico Pablo Lavallén en el banco les cuesta ganar.

Marathón abrió el mercador en los primeros minutos con un gol del joven Jailor Fernández, quien con disparo cruzado venció a Gerson Argueta.

Los de casa rápidamente empataron con un penal que ejecutó de forma efectiva Clayvin Zúniga al minuto 23.

En el complemento las acciones bajaron de intensidad y carecieron de emoción, lo más cerca del Olancho fue un tiro libre de Jayson Mejía, y un remate de Gabriel Leiva que tapó Rougier.

En la fecha 8, Olancho visitará el martes al Victoria, mientras que Marathón jugará de local el jueves ante Génesis.

Alineaciones:

Olancho FC (1): Gerson Argueta; Nelson Muñoz, Óscar Almendarez (Juan Delgado 45’), Diego Rodríguez; Henry Gómez (Deyron Martínez 45’), Gabriel Leiva (Cristian Cálix 85’), Carlos Argueta, Yeison Mejía, Kevin López (Marlon Ramírez 45’), Geisson Perea y Clayvin Zúniga (Jorlian Sánchez 65’).

Goles: C. Zúniga 23’

Amonestados: G. Leiva (12’), Y. Mejía 58’, G. Perea (64’)

Expulsados:

Marathón (1): Jonathan Rougier; Maylor Núñez (Samuel Elvir 55’), Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez (Rubilio Castillo 63’), Alexy Vega, Jaylor Fernández (Carlos Pérez 63’); Nicolás Messiniti (Brayan Moya 81).

Goles: J. Fernández (5’)

Amonestados: J. Rivera (22’), M. Núñez (55’), N. Messiniti (80’)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: JRVC

