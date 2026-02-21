Choloma vence al Victoria y sigue en la pelea

El CD Choloma puso fin a su sequía de triunfos en la Liga Nacional, al vencer 2-1 al Victoria en el estadio Rubén Deras, sumando tres puntos de “oro” que lo mantienen con vida en su lucha por evitar el descenso.

Los “maquileros” jugaron su mejor partido del torneo, neutralizaron y fueron superiores a los ceibeños, que en la previa llegaba como favorito tras su gane ante Olimpia en la fecha anterior.

Con el gane Choloma llegó a 17 puntos y recortó a 4 la distancia con Victoria, que tienen 21 en la tabla general.

Los de casa desde el pitazo inicial buscaron el arco contrario y tuvieron infinidad de ocasiones para celebrar, pero fue hasta el minuto 33 que abrieron la cuenta con anotación de cabeza de Marco Aceituno.

Los ceibeños se quedaron con un jugador menos desde el minuto 20 tras la expulsión de Elvin Oliva Casildo, y pese a la ventaja numérica y en el marcador igualaron por intermedio del cubano Yaudel Lahera, tras un fallo del zaguero Bryan Barrios.

En el segundo tiempo los cholomeños ampliaron con un golazo de Yethson Chávez, quien remató de larga distancia.

El marcador puso ser más amplio para los locales, pero fallaron en infinidad de ocasiones frente al marco de Perelló.

Al final los futbolistas, cuerpo técnico, directivos y afición del Choloma celebraron como si fuesen ganado una final.

Alineaciones:

CD Choloma (2): Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova (Cristian Canales 78’), Jordi Franco (Yethson Chávez 45’), Daniel Rocha (Carlos Fernández 61’), Enrique Borja, Marco Aceituno (Gustavo Padilla 90’), Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Flores y Hermes Castillo.

Goles: M. Aceituno (33′) y Y. Chávez (46′)

Amonestados: B. Barrios (3’), M. Aceituno (74’)

Expulsados:

Victoria (1): Michael Perelló, Matías Martínez, Elvin Casildo, Allan Banegas, Rolando Blackburn, Yaudel Lahera (Dester Mónico 76’), Rodolfo Espinal (Kolton Kelly 61’), José Sánchez, José Hernández (Geovanny Bueso 61’), Luis Hernández (Emerson Martínez 26’) y Kesdy Sevilla.

Goles: Y. Lahera (39’)

Amonestados: M. Martínez (6´)

Expulsados: E. Oliva Casildo (20’)

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Rubén Deras

